Il “bunker dell’orrore” dell’Unità 731 scoperto in Cina: la terribile verità sulla ricerca di armi chimico-biologiche durante la seconda guerra mondiale.

In Cina è stato scoperto il cosiddetto "bunker dell’orrore" appartenente all’Unità 731, famigerata per i suoi esperimenti scientifici inumani. La not

L’Unità 731 era un’organizzazione giapponese di ricerca e sviluppo di armi chimiche e biologiche, che operava in segreto nonostante fosse stata vietata dalla Convenzione di Ginevra. Purtroppo, i suoi leader commisero l’atrocità di un genocidio, eseguendo esperimenti sugli esseri umani, compresi civili di ogni età.

Recentemente, archeologi cinesi hanno trovato un rifugio sotterraneo che era stato usato da scienziati giapponesi durante la seconda guerra mondiale per esperimenti su esseri umani. Questo luogo è stato chiamato il "bunker dell’orrore" ed è stato scoperto vicino alla città di Anda, nella provincia di Heilongjiang, situata nel nord-est della Cina.

Questo sito, eretto durante l’occupazione giapponese della Cina tra il 1931 e il 1945, è stato il più vasto centro di ricerca dell’Unità 731. La sua ubicazione precisa, tuttavia, era stata smarrita fino ad oggi. Qui, fino a 12.000 individui di ogni età e sesso furono eliminati attraverso esperimenti atroci, che comprendevano l’utilizzo di granate, bombe batteriche, lanciafiamme e armi chimiche.

La struttura a forma di U, che misura circa 33 metri di lunghezza e 21 metri di larghezza, è composta da stanze connesse tra loro e tunnel che si espandono in varie direzioni. Al momento, gli archeologi non hanno ancora avuto accesso all’interno della struttura, quindi non è ancora chiaro quale sia la funzione esatta di ogni stanza. Tuttavia, i ricercatori hanno individuato possibili laboratori, stanze per l’osservazione e la dissezione, celle di detenzione, caserme, garage, bagni, sale da pranzo e pozzi.

Non so cosa potranno scoprire in questo luogo terribile.

