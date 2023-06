Il “bunker dell’orrore” dell’Unità 731 scoperto in Cina: una testimonianza dell’orrore della guerra.

Un "bunker dell’orrore" è stato scoperto in Cina, appartenente all’Unità 731, tristemente nota per le sue atroci pratiche mediche. Questa notizia

L’Unità 731 era un’unità di ricerca e sviluppo di armi chimico-biologiche dell’Esercito imperiale giapponese, che aveva violato la Convenzione di Ginevra. In modo segreto, i responsabili commisero un genocidio, praticando esperimenti su civili di ogni età.

Recentemente, archeologi in Cina hanno trovato un rifugio sotterraneo che era stato utilizzato da alcuni scienziati giapponesi durante la seconda guerra mondiale per effettuare test su esseri umani. Il rifugio è stato soprannominato "bunker dell’orrore" ed è stato scoperto vicino alla città di Anda nella provincia di Heilongjiang, situata nel nord-est della Cina.

Durante l’occupazione giapponese della Cina, dal 1931 al 1945, fu eretto un luogo che divenne il più grande sito di ricerca dell’Unità 731. Purtroppo, la sua posizione precisa è andata perduta fino ad oggi. In quel luogo, fino a 12.000 individui, uomini, donne e bambini, furono uccisi in seguito a sadici esperimenti che prevedevano l’utilizzo di granate, bombe batteriche, lanciafiamme e armi chimiche. Gli esperimenti erano inumani e i risultati erano spesso mortali.

La struttura ha la forma di una U ed è lunga circa 33 metri e larga 21 metri. Si compone di stanze collegate tra loro da tunnel che si diramano. Al momento in cui scriviamo, gli archeologi non sono ancora entrati, quindi non è stato possibile stabilire con precisione la funzione di ogni stanza. Tuttavia, i ricercatori hanno individuato alcune stanze che potrebbero essere state utilizzate come laboratori, stanze di osservazione e dissezione, celle di detenzione, caserme, garage, bagni, sale da pranzo e pozzi.

Non si sa cosa potrebbero trovare in questo luogo terribile.

Il nostro domani si basa sul calcestruzzo che ha origini nell’antica Roma. Qui trovi ulteriori informazioni su temi legati al mondo antico.

I contenuti più popolari riguardanti il mondo antico.

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., attivo dal 2001 al 2023. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza aziendale. Inoltre, sono presenti immagini stock di Depositphotos e informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni del sito. È possibile cancellare il proprio profilo e gestire i cookie attraverso le apposite sezioni del sito.

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi subito effettuando il Log-In.

Il testo "Nome Utente

La parola

Hai dimenticato la tua chiave d’

Ti piacerebbe iscriverti?