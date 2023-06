Il caso WinRAR: come il meme virale su Windows 11 ha spinto gli utenti ad acquistare la licenza

L’applicazione WinRAR sta avendo un effetto virale sui social media riguardo all’uscita di Windows 11, portando molti utenti ad acquistare la sua licenza. È quanto ri

Microsoft ha recentemente annunciato che Windows 11 supporterà nativamente i file RAR, il che significa che non sarà necessario utilizzare programmi di terze parti come WinRAR. Questo ha fatto sorgere dubbi sulla sopravvivenza di WinRAR e sulla sua utilità.

Come riportato da Neowin, i responsabili della soluzione popolare hanno commentato ufficialmente la situazione attraverso un tweet che è diventato virale. Pubblicato il 30 maggio 2023, il tweet ha già raggiunto oltre 2 milioni di visualizzazioni su Twitter.

Di cosa si tratta? Si parla del famoso meme "This is fine" (che significa "Tutto va bene"), dove un cane del fumetto online Gunshow viene lentamente avvolto dalle fiamme mentre cerca di rimanere calmo. Sembra che ci sia una certa preoccupazione all’interno di WinRAR.

Louise Cusworth, membro del team vendite di WinRAR, ha commentato la recente decisione di Microsoft riguardo al supporto di archivi RAR. Cusworth ha detto di essere "onorata" dalla decisione, ma ha anche espresso preoccupazione per il fatto che Microsoft sia un’azienda molto più grande e potente rispetto a WinRAR. Tuttavia, Cusworth ha anche indicato che questa situazione potrebbe rappresentare sia una sfida che un’opportunità per WinRAR.

Secondo quanto si dice, il supporto integrato di Windows 11 sembra limitarsi all’apertura dei file RAR e lasciare la compressione alle applicazioni di terze parti come WinRAR. Tuttavia, ci sono segnali di cambiamento e non è sorprendente che molti si chiedano quale sarà il destino di un programma che ha accompagnato molti utenti per anni.

In questi giorni ho dato un’occhiata al profilo Twitter di WinRAR e ho notato che molte persone stanno pagando il programma, ponendo fine alla fase di prova gratuita che era diventata famosa come un meme. C’è chi ha affermato di utilizzare WinRAR da almeno 14 anni e che è ora di iniziare a pagare per il suo utilizzo. Insomma, il Web sta sempre rispondendo in modo unico.

L’immagine rappresenta noi in questo momento, pronti ad accogliere il nuovo sistema operativo #Windows11. Il tweet è stato condiviso da WinRAR su Twitter il 30 maggio 2023.

Il profilo di WinRAR ha condiviso un tweet che contiene tre bottiglie di champagne. Il link allegato al tweet non è specificato.

Da quando è stato introdotto per la prima volta, Windows di Microsoft ha avuto un impatto significativo sulla tecnologia e sulla vita delle persone in tutto il mondo. Dalle sue origin

