Il colore dei vestiti determina la felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

L’articolo parla della possibile relazione tra la scelta del colore dei vestiti e il nostro stato di felicità, in relazione all’utilizzo di una medicazione a base di dopamina.

La moda della "medicazione alla dopamina" sta spopolando su TikTok, dove purtroppo si diffonde molta disinformazione. Essa invita le persone a scegliere abiti in base al proprio stato d’animo, proponendo che indossare vestiti colorati in un giorno triste possa farci sentire più felici. Ma cosa ne pensa la comunità scientifica di questo approccio?

Non esiste uno studio scientifico che abbia esaminato l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello delle persone. Tuttavia, ci sono studi che dimostrano che i nostri vestiti influenzano il nostro comportamento e il nostro stato d’animo.

In un precedente studio, è stato scoperto che le persone fotografate con una maglietta di colore rosso o nero risultano più attraenti rispetto a chi indossa altre tonalità. Inoltre, l’indossare il colore rosso sembra influire positivamente sulle prestazioni fisiche: una ricerca ha evidenziato che, nelle partite di calcio degli ultimi 55 anni, le squadre che indossano una divisa di questo colore hanno giocato meglio in casa rispetto a quelle con una divisa di qualsiasi altro colore.

Un’indagine ha riportato che l’indossare un abbigliamento che richiama una specifica professione, ad esempio il camice bianco di un medico, può migliorare le capacità cognitive. Al contrario, gli studenti che affrontano gli esami sembrano avere migliori risultati quando vestono abiti informali e confortevoli.

Le prove preliminari suggeriscono che il colore dei vestiti che indossiamo possa influenzare il nostro umore. Tuttavia, lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni presenta alcuni problemi poiché le nostre opinioni sono influenzate dalla cultura e non sono universali. Ad esempio, in Europa e in Italia il nero è spesso associato alla tristezza poiché è il colore indossato durante i funerali e il lutto, mentre in Cina il bianco è il colore indossato durante il lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo di indossare possa influire sulla nostra felicità o essere più appropriato in alcune situazioni rispetto ad altre, ma ciò dipende anche dalle tradizioni e dalle abitudini culturali di un determinato popolo.

L’Esperimento di Stanford è una vicenda che racconta di un gioco psicologico sanguinoso. Si tratta di un tema che appassiona molti appassionati di Psicologia.

Gli argomenti più popolari in psicologia sono i seguenti.

EVERYEYE.it è un sito web gestito dalla società HIDEDESIGN S.R.L. La società ha un numero di Partita IVA: 05619350720. Sul sito sono disponibili informazioni sullo staff e i contatti, una sezione FAQ, informazioni sull’etica e la trasparenza, immagini stock di Depositphotos, opportunità di lavoro, informazioni sulla privacy, sui termini e le condizioni, la possibilità di cancellare il proprio profilo e una politica sui cookie. È possibile gestire i cookie util

Puoi effettuare la registrazione utilizzando un account già esistente.

Se possiedi già un account su Everyeye.it, esegui immediatamente l’accesso.

Il nome dell’utente.

La parola

Hai smarrito la tua password?

Ti piacerebbe iscriverti?