Il colore dei vestiti e la felicità: verità o mito della “medicazione alla dopamina”?

La medicazione con dopamina: può il colore dei nostri vestiti influenzare la nostra felicità? Questa è la domanda posta da Salvo Privitera.

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina", ma purtroppo ci sono molte informazioni errate in circolazione. Questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti in base al proprio stato d’animo, ad esempio indossando colori vivaci in un giorno triste per sentirsi più felici. Ma cosa dicono gli esperti a riguardo?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia esaminato l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Pertanto, la scienza non può fornire una risposta in merito. Tuttavia, ci sono studi che dimostrano una connessione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato d’animo.

In una ricerca precedente, è stato dimostrato che le persone che indossano una maglietta rossa o nera sono considerate più attraenti rispetto a colori diversi. Inoltre, indossare il colore rosso può anche favorire una migliore prestazione fisica. Uno studio su 55 anni di partite di calcio ha rivelato che le squadre con una divisa rossa hanno costantemente giocato meglio nelle partite casalinghe rispetto alle altre divise.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un vestito che richiama una determinata professione, come ad esempio il camice bianco dei medici, favorisce i processi cognitivi. Al contrario, gli studenti che devono sostenere esami ottengono risultati migliori se indossano abiti più casual e meno formali.

Le ricerche preliminari potrebbero suggerire una possibile connessione tra il colore dei vestiti che indossiamo e il nostro stato emotivo. Tuttavia, esistono alcuni problemi riguardanti lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni. Ciò è dovuto al fatto che le nostre opinioni variano a seconda della cultura a cui apparteniamo e non sono universali. In Europa, ad esempio in Italia, il nero viene solitamente associato alla tristezza, in quanto viene indossato in occasioni come i funerali o il lutto. In Cina, invece, il bianco rappresenta il lutto.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare possano influire sulla nostra felicità o essere più adatti a certe occasioni rispetto ad altre, ma questo dipende anche dalla tradizione e dalle abitudini di un determinato gruppo sociale.

