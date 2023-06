Il colore dei vestiti influenza davvero la nostra felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok.

Il dottor Privitera sta esplorando se il colore dei vestiti che indossiamo può influenzare il nostro stato d’animo positivamente. Sta esaminando l’effetto della dopamina

La "terapia della dopamina" è una moda molto diffusa su TikTok, dove spesso circolano informazioni errate. In pratica, questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti in base al proprio stato d’animo: ad esempio, indossare vestiti colorati quando si è tristi per sentirsi più felici. Ma cosa ne pensa la comunità scientifica?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia esaminato la correlazione tra l’utilizzo di abbigliamento dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Pertanto, la scienza non può fornire alcuna informazione su questo argomento. Tuttavia, alcuni studi dimostrano che l’abbigliamento che indossiamo può influire sul nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio si è riscontrato che le persone che indossavano magliette rosse o nere erano considerate più attraenti rispetto a chi indossava altre tonalità. Inoltre, l’indossare il colore rosso sembra avere un impatto positivo sulle prestazioni fisiche. Uno studio sull’andamento delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre che indossavano divise rosse hanno avuto una performance migliore rispetto a quelle con divise di altri colori, soprattutto nelle partite giocate in casa.

Un’indagine ha invece dimostrato che vestire un abito correlato ad una professione, come il camice bianco di un medico, favorisce i processi cognitivi; mentre gli studenti che affrontano degli esami ottengono risultati migliori quando indossano capi più informali e confortevoli.

Ci sono delle prove preliminari che cercano di stabilire una correlazione tra il nostro stato d’animo e il colore che scegliamo di indossare. Tuttavia, ci sono alcuni problemi nel condurre uno studio sulle associazioni tra colore ed emozioni poiché le nostre opinioni non sono universalmente condivise e sono strettamente legate alla cultura di appartenenza. In Europa, ad esempio in Italia, il colore nero è associato alla tristezza perché lo indossiamo durante i funerali o in segno di lutto, mentre in Cina, al contrario, il colore bianco è il colore del lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo possa influire sulla nostra felicità o sulle situazioni che viviamo, ma ciò dipende anche dalle abitudini e dalle tradizioni della cultura a cui apparteniamo.

