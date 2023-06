Il colore dei vestiti influisce davvero sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok.

L’uso della dopamina nella cura delle ferite: può il colore dei nostri abiti influenzare il nostro stato di felicità? Questo è ciò che si sta cercando di scoprire attravers

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina", ma purtroppo spesso si diffonde disinformazione. Questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti in base al loro stato d’animo, ad esempio indossare vestiti colorati in un giorno triste per sentirsi più felici. Ma cosa ne pensa la scienza di questo metodo?

Non c’è alcuno studio scientifico che esplori l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello, quindi la scienza non può fornire risposte in merito. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano il legame tra l’abbigliamento e il nostro comportamento e stato d’animo.

In un’indagine precedente, è stato riscontrato che le persone che indossavano magliette di colore rosso o nero erano ritenute più attraenti rispetto a chiunque altro. Inoltre, indossare il colore rosso può anche migliorare le prestazioni fisiche: uno studio condotto su partite di calcio degli ultimi 55 anni ha rivelato che le squadre con uniformi rosse hanno sempre giocato meglio in casa rispetto a quelle con uniformi di diversi colori.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un vestito associato ad una professione, ad esempio il camice bianco di un medico, può migliorare le funzioni cognitive. Al contrario, durante gli esami gli studenti ottengono risultati migliori indossando vestiti più comodi e meno formali.

Anche se le prove preliminari potrebbero dimostrare una relazione tra il colore che scegliamo di indossare e il nostro stato d’animo, ci sono alcune difficoltà nello studio delle associazioni tra colore ed emozioni perché le nostre opinioni non sono universali e dipendono fortemente dalla nostra cultura. In Europa (e in Italia) tendiamo a associare il colore nero alla tristezza poiché lo indossiamo in occasioni come i funerali o il lutto, ma in Cina, al contrario, il colore indossato durante il lutto è il bianco.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare possano influire sulla nostra felicità o sulla nostra prestazione in alcune situazioni, ma ciò dipende anche dalla cultura del luogo in cui ci troviamo.

Il "Experiment di Stanford" è un caso di studio che racconta la storia di un gioco psicologico molto brutale. Si tratta di uno dei tanti contenuti di Psicologia che sono disponibili.

Gli articoli più popolari riguardanti la psicologia.

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà di HIDEDESIGN S.R.L. con Partita Iva 05619350720. Sono presenti informazioni sullo staff e i contatti, una sezione FAQ, una dedicata all’etica e trasparenza, e immagini stock di Depositphotos. Vi è anche la possibilità di lavorare con loro, e sono presenti le informazioni sulla privacy, termini e condizioni, cancellazione del profilo e politica sui cookies. Inoltre, è possibile gestire i cookie.

Per registrarti, hai bisogno di un Account già esistente.

Se sei già registrato su Everyeye.it, effettua il login immediatamente.

Il termine "Nome Utente

La Parola

Non ricordi più la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?