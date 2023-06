Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La scienza analizza la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Secondo Salvo Privitera, la dopamina può influenzare la nostra felicità. Inoltre, sembra che il colore dei vestiti possa avere un ruolo importante in questo processo.

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina", che spesso diffonde disinformazione. In sintesi, questa tendenza invita le persone a scegliere abiti che rispecchiano il proprio stato d’animo: ad esempio, indossare vestiti colorati in un momento triste per sentirsi più felici. Tuttavia, ciò che la scienza dice a riguardo non è ancora chiaro.

Non ci sono studi scientifici che esplorano il rapporto tra l’utilizzo di abiti dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano come l’abbigliamento influenzi il nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è giunti alla conclusione che le persone vestite con magliette rosse o nere risultano più attraenti rispetto a chi indossa altri colori. Inoltre, l’indossare il rosso sembra influire positivamente sulle prestazioni fisiche: un’analisi delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre con divise rosse hanno ottenuto risultati migliori in casa rispetto a quelle con divise di altri colori.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un abito che richiama una professione, come il camice bianco di un medico, può migliorare le funzioni cognitive; al contrario, gli studenti che affrontano gli esami ottengono risultati migliori indossando abiti più casual e meno formali.

Ci sono delle prove preliminari che cercano di trovare una relazione tra il nostro stato d’animo e il colore che indossiamo. Tuttavia, lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni presenta alcuni problemi perché le nostre opinioni sono strettamente legate alla nostra cultura e non sono universali. Ad esempio, in Europa e in Italia il colore nero viene generalmente associato alla tristezza perché lo indossiamo durante i funerali o il lutto. In Cina, invece, le persone in lutto indossano il bianco.

In generale, sembra che l’abbigliamento che scegliamo di indossare possa influenzare il nostro stato d’animo e la nostra performance in alcune situazioni, tuttavia questo dipende anche dalle peculiarità culturali di una comunità.

