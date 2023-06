Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La scienza esplora la relazione tra abiti e emozioni

Il colore dei nostri vestiti potrebbe influire sulla nostra felicità durante una cura a base di dopamina, secondo Salvo Privitera.

La moda della "medicazione alla dopamina" è molto diffusa su TikTok, ma purtroppo veicola molte informazioni false. In sostanza, questa tendenza invita le persone a indossare abiti che riflettono il loro stato d’animo, ad esempio scegliendo colori vivaci in un giorno triste per sentirsi più felici. Tuttavia, è importante chiedersi se questa pratica abbia un fondamento scientifico.

Non esiste alcuno studio nella letteratura scientifica che abbia indagato sull’effetto dell’utilizzo di abiti dai colori vivaci sui livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Pertanto, la scienza non è in grado di fornire risposte in merito. Tuttavia, esistono ricerche che dimostrano una correlazione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato emotivo.

In un precedente studio, è stato dimostrato che le persone che indossano una maglietta rossa o nera sono considerate più attraenti rispetto a quelle che scelgono altri colori. Inoltre, indossare il rosso può influire positivamente sulle prestazioni fisiche: un’analisi delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre con una divisa rossa hanno sempre giocato meglio in casa rispetto a quelle con altre colorazioni.

Una ricerca ha evidenziato che indossare un vestito che richiama una professione, come il camice bianco dei medici, può aumentare le capacità cognitive. Al contrario, gli studenti che affrontano gli esami ottengono risultati migliori indossando abiti meno formali e più confortevoli.

Le ricerche preliminari suggeriscono una possibile relazione tra il colore dei nostri vestiti e il nostro stato emotivo. Tuttavia, gli studi sulle associazioni tra colore ed emozioni presentano alcune limitazioni poiché le nostre opinioni non sono universali e dipendono dalla nostra cultura. Ad esempio, in Europa (e in Italia) il nero è generalmente associato alla tristezza perché viene indossato ai funerali o in segno di lutto. Tuttavia, in Cina il bianco è il colore associato al lutto.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare possano influenzare il nostro stato d’animo e risultare più adatti in alcune situazioni rispetto ad altre. Tuttavia, bisogna anche considerare come la cultura di un popolo possa influenzare questa scelta.

