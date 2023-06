Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La scienza risponde

L’articolo parla della dopamina e di come essa influenzi la nostra felicità. Secondo lo studio citato, anche il colore dei nostri vestiti potrebbe avere un ruolo in questo processo

Una delle tendenze più popolari su TikTok è la "medicazione alla dopamina", ma purtroppo ci sono molte informazioni errate che circolano. Questa tendenza incoraggia le persone a indossare abiti che rispecchiano il loro stato d’animo per sentirsi meglio. Ad esempio, se sei triste, potresti indossare vestiti colorati per sentirsi più felice. Ma cosa pensa la scienza di tutto ciò?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia esaminato l’effetto sull’attività della dopamina del cervello di indossare abiti colorati. Pertanto, la scienza non può fornire una risposta a questo interrogativo. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano come i vestiti che indossiamo possano influire sul nostro comportamento e stato d’animo.

In un’indagine precedente, è stato riscontrato che le persone ritratte con una maglietta nera o rossa risultano più affascinanti di quelle che indossano altre tinte. Inoltre, l’indossare il colore rosso sembrerebbe influire positivamente sulle performance fisiche: uno studio condotto sulla base delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre che indossano divise rosse giocano in modo più efficace in casa rispetto a quelle con divise di altri colori.

Un’indagine ha dimostrato che l’abbigliamento che richiama una professione, ad esempio il camice bianco dei medici, può migliorare le funzioni cognitive. Al contrario, gli studenti che sostenendo gli esami preferiscono indossare abiti comodi e poco formali, si trovano meglio.

Le ricerche preliminari potrebbero trovare una connessione tra il nostro stato d’animo e il colore che scegliamo di indossare, ma ci sono alcune limitazioni nella valutazione delle associazioni tra colore ed emozioni poiché le nostre percezioni sono influenzate dalla nostra cultura. In Europa, ad esempio, il nero è spesso associato alla tristezza perché lo indossiamo in occasioni solenni come i funerali o il lutto. Tuttavia, in Cina le persone in lutto spesso indossano il bianco.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare possano influenzare il nostro stato d’animo o risultare più adatti in certe occasioni rispetto ad altre, ma ciò dipende anche dalle tradizioni e dalle consuetudini di una determinata comunità.

