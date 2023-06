Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Il dottor Privitera si chiede se la felicità dipenda dal colore dei vestiti che indossiamo durante la terapia con dopamina.

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina". Questo trend è caratterizzato da molta disinformazione e spinge le persone a scegliere abiti basati sul loro stato d’animo per migliorare il loro benessere emotivo. Ad esempio, si consiglia di indossare abiti colorati in un giorno triste per sentirsi più felici. Ma cosa dicono gli studi scientifici in merito?

Non esiste alcuno studio scientifico che esplori il legame tra l’utilizzo di abiti dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Pertanto, la scienza non può fornire alcuna risposta in merito. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano un nesso tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è riscontrato che le persone fotografate indossando una maglietta rossa o nera risultano più attraenti rispetto a quelle che indossano altri colori. Inoltre, indossare il rosso può migliorare le prestazioni fisiche: uno studio condotto su 55 anni di partite di calcio ha dimostrato che le squadre che giocavano in casa con una divisa rossa ottenevano risultati migliori rispetto a quelle con altre divise.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un vestiario legato ad una professione, ad esempio il camice bianco dei medici, può favorire i processi cognitivi. D’altra parte, gli studenti che affrontano esami sembrano performare meglio indossando abiti meno formali e più confortevoli.

Le prove preliminari potrebbero suggerire che c’è una connessione tra il nostro stato d’animo e il colore che scegliamo di indossare, ma ci sono alcune problematiche nella ricerca delle relazioni tra colore ed emozioni poiché le nostre opinioni non sono universalmente condivise e sono influenzate dalla cultura di appartenenza. Per esempio, in Europa (e in Italia) associamo il colore nero alla tristezza poiché è il colore che indossiamo durante un funerale o in segno di lutto, mentre in Cina le persone in lutto indossano il bianco.

In sintesi, è possibile che i nostri abiti possano contribuire alla nostra felicità o risultare più adatti in alcune situazioni rispetto ad altre, ma tutto dipende anche dal contesto culturale in cui ci troviamo.

