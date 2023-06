Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Il dottor Privitera sostiene che l’abbigliamento che indossiamo possa influenzare il nostro umore, in particolare quando si tratta di indossare vestiti di colore brillante

La pratica di "vestirsi con la dopamina" è diventata molto popolare su TikTok, ma purtroppo questa piattaforma è nota per diffondere informazioni errate. L’idea alla base è di scegliere abiti in base al proprio stato d’animo: ad esempio, indossando colori vivaci in un giorno triste, si dovrebbe sentirsi più felici. Ma cosa ne pensa la scienza di questa pratica?

Non esiste alcuno studio nella letteratura scientifica che abbia esaminato l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Pertanto, la scienza non può fornire una risposta precisa al riguardo. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano una correlazione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e benessere psicologico.

In un precedente studio si è riscontrato che le persone fotografate con una maglietta di colore rosso o nero risultano più attraenti rispetto a chi indossa altre tonalità. Inoltre, vestire di rosso sembra favorire anche le prestazioni fisiche: un’analisi delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre con la maglia rossa hanno giocato meglio in casa rispetto a quelle che hanno scelto altre tonalità.

Recentemente uno studio ha evidenziato che indossare un abbigliamento associato ad una particolare professione, come ad esempio il camice bianco di un medico, può migliorare i processi cognitivi. Al contrario, gli studenti che si trovano ad affrontare degli esami sembrano avere un rendimento migliore quando indossano abiti più casual e meno formali.

Secondo alcune ricerche preliminari, potrebbe esserci una relazione tra il nostro umore e il colore dei vestiti che indossiamo. Tuttavia, lo studio delle connessioni tra colore ed emozioni presenta alcune difficoltà, poiché le nostre opinioni in proposito non sono universali e dipendono strettamente dalla cultura di appartenenza. In Europa (e in Italia), ad esempio, il colore nero è spesso associato alla tristezza, perché lo indossiamo durante i funerali o il lutto, mentre in Cina il bianco è il colore della lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo di indossare possa influire sulla nostra felicità o sulla nostra performance in alcune situazioni, ma questo dipende anche dalla cultura di appartenenza.

