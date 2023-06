Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

L’articolo parla di come la scelta dei colori dei vestiti possa influire sulla nostra felicità durante la terapia con la dopamina.

Uno dei trend più popolari su TikTok è la "medicazione alla dopamina", tuttavia su questa piattaforma è diffusa molta disinformazione. Questo trend incoraggia le persone a scegliere i vestiti in base al loro stato d’animo, ad esempio indossando abiti colorati quando si è tristi per sentirsi più felici. Ma cosa dicono gli studi scientifici al riguardo?

La scienza non ha ancora studiato l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello, quindi non può dare una risposta precisa. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano che l’abbigliamento che indossiamo può influenzare il nostro comportamento e il nostro stato emotivo.

In un precedente studio, è stato dimostrato che le persone che indossano una maglietta di colore rosso o nero sono considerate più attraenti rispetto a coloro che optano per altri colori. Inoltre, l’indossare il rosso sembra avere un effetto positivo sulle prestazioni fisiche: un’analisi delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha mostrato che le squadre che giocano in divisa rossa hanno sempre ottenuto risultati migliori quando giocano in casa rispetto a quelle con altri colori di divisa.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un vestito correlato ad una specifica professione, come il camice bianco dei medici, può migliorare le funzioni cognitive. Al contrario, gli studenti che si sottopongono ad esami hanno prestazioni migliori se indossano abiti comodi e meno formali.

Esistono delle prove preliminari che suggeriscono una possibile correlazione tra il nostro stato d’animo e il colore dei vestiti che indossiamo. Tuttavia, lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni presenta alcune difficoltà poiché le nostre opinioni in merito non sono universali e dipendono strettamente dalla cultura in cui siamo inseriti. Ad esempio, in Europa (e in Italia) il colore nero viene associato comunemente alla tristezza, in quanto è il colore indossato durante i funerali o il lutto. Al contrario, in Cina il colore bianco viene indossato durante i periodi di lutto. Questo dimostra come le associazioni tra colore ed emozioni siano influenzate dalla cultura di appartenenza.

Forse, in generale, è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare ci facciano sentire più felici o ci permettano di essere più adatti a certe situazioni rispetto ad altre, ma questo aspetto dipende anche dal contesto culturale in cui ci troviamo.

