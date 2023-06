Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

La medicazione con dopamina potrebbe essere influenzata dal colore dei nostri vestiti e avere un impatto sulla nostra felicità, secondo quanto affermato da Salvo Privitera.

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina". Tuttavia, su questa piattaforma c’è anche molta disinformazione. Questa tendenza incoraggia le persone a indossare abiti che corrispondono al loro stato d’animo: per esempio, se ci sentiamo tristi, dovremmo indossare vestiti colorati per sentirci più felici. Ma cosa ne pensa la scienza di tutto ciò?

La scienza non ha ancora studiato l’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello, quindi non può dare una risposta precisa. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano come i vestiti che indossiamo possano influire sul nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è scoperto che le persone che indossavano una maglietta rossa o nera erano considerate più attraenti di quelle che indossavano altri colori. Inoltre, indossare il rosso sembra influire positivamente sulle prestazioni fisiche. Una ricerca condotta sulle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre con una divisa rossa hanno giocato sempre meglio in casa rispetto alle squadre con altre divise.

Un’indagine ha invece evidenziato che utilizzare un abito che è associato ad una professione, come ad esempio il camice bianco indossato dai medici, favorisce i processi cognitivi; mentre gli studenti che affrontano gli esami ottengono risultati migliori se indossano capi più confortevoli e meno formali.

Potrebbe esserci una correlazione tra il colore dei vestiti che indossiamo e il nostro stato d’animo, ma questo tipo di studio ha alcuni problemi. Infatti, le opinioni sulle associazioni tra colore ed emozioni non sono universali e dipendono strettamente dalla cultura di appartenenza. Ad esempio, in Europa e in Italia il nero è associato alla tristezza perché spesso viene indossato ai funerali o in segno di lutto, mentre in Cina il colore del lutto è il bianco.

Forse è veritiero il fatto che i vestiti che scegliamo di indossare possano influenzare il nostro stato d’animo o risultare più appropriati in certe circostanze rispetto ad altre, ma bisogna anche considerare l’importanza della cultura di un determinato popolo.

