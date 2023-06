Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Il dottor Privitera ha scritto un articolo sulla possibilità che il colore dei nostri vestiti possa influire sulla felicità. Ha anche menzionato la terapia della dopamina.

La "terapia della dopamina attraverso la scelta dei vestiti" è una delle mode più popolari su TikTok, dove c’è molta disinformazione. In pratica, questa tendenza incoraggia le persone a indossare abiti che rispecchiano il loro stato d’animo: se ci sentiamo tristi, possiamo scegliere vestiti colorati per aumentare il nostro umore. Ma è effettivamente provato scientificamente che funzioni?

Non esiste alcuno studio scientifico che esamini l’effetto dell’utilizzo di abiti dai colori vivaci sui livelli di dopamina nel cervello. Pertanto, la scienza non può dare una risposta in merito. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano una correlazione tra l’abbigliamento che indossiamo e il nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, è emerso che le persone che indossano una maglietta di colore rosso o nero sono considerate più attraenti rispetto a quelle che scelgono altri colori. Inoltre, l’indossare il colore rosso può influire positivamente sulle prestazioni fisiche. Infatti, un’analisi delle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre che giocano in divise rosse hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelle che indossavano altre divise, soprattutto durante le partite giocate in casa.

Una ricerca ha dimostrato che indossare un abito associato ad una professione specifica, come il camice bianco dei medici, può migliorare le funzioni cognitive. Al contrario, gli studenti che indossavano abiti meno formali e comodi durante gli esami hanno ottenuto risultati migliori.

Esistono prove preliminari che cercano di stabilire una connessione tra il nostro stato d’animo e il colore che scegliamo di indossare. Tuttavia, ci sono alcuni problemi nella ricerca delle relazioni tra colore ed emozioni perché le nostre opinioni non sono universali e sono influenzate dalla cultura. Per esempio, in Europa (e in Italia) il nero è generalmente associato alla tristezza perché viene indossato durante i funerali o in situazioni di lutto, ma in Cina, invece, il bianco è il colore che viene indossato durante il periodo di lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo possa influire sulla nostra felicità o risultare più adatto in alcune situazioni rispetto ad altre, ma ciò dipende anche dalle tradizioni di una determinata comunità.

