Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Secondo Salvo Privitera, la medicazione con dopamina può essere influenzata dal colore dei vestiti che indossiamo, il quale a sua volta può influire sulla nostra felicità.

Su TikTok, una delle tendenze più diffuse è quella della "medicazione alla dopamina" che spesso diffonde informazioni errate. Essa invita le persone a scegliere abiti in base al proprio stato d’animo, per esempio indossando vestiti colorati in un giorno triste, per sentirsi più felici. Ma cosa dice la scienza a riguardo?

Non esiste alcuno studio nella letteratura scientifica che abbia specificamente chiesto ai partecipanti di indossare abiti dai colori vivaci e monitorare i loro livelli di dopamina cerebrale, quindi la scienza non può fornire una risposta definitiva su questo argomento. Tuttavia, ci sono studi che dimostrano una connessione tra i vestiti che indossiamo e la nostra comportamento e stato d’animo.

In precedenza, uno studio ha dimostrato che le persone che indossavano magliette rosse o nere erano considerate più attraenti rispetto a quelle che indossavano altri colori. Indossare il colore rosso potrebbe anche migliorare le prestazioni fisiche. Una ricerca ha dimostrato che, durante gli ultimi 55 anni di partite di calcio, le squadre con una maglia rossa hanno giocato meglio in casa rispetto a quelle che indossavano altri colori.

Un’indagine ha rivelato che vestire un abito associato ad una professione, come il camice bianco per un medico, può migliorare le funzioni cognitive. D’altra parte, gli studenti che devono sostenere un esame ottengono risultati migliori indossando abiti più comodi e meno formali.

Ci sono alcune prove preliminari che suggeriscono una possibile correlazione tra il nostro stato d’animo e il colore che indossiamo, tuttavia, lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni presenta alcune difficoltà. Questo perché le opinioni sulle associazioni tra colore ed emozioni non sono universali e dipendono strettamente dalla cultura di appartenenza. Ad esempio, in Europa (e in Italia) il nero è spesso associato alla tristezza poiché è il colore che si indossa durante i funerali o il lutto, mentre in Cina le persone in lutto indossano il bianco.

Forse è vero che i vestiti che scegliamo di indossare possono influire sulla nostra felicità o sulle nostre prestazioni in alcune situazioni, ma ciò dipende anche dalla cultura della società in cui viviamo.

Il "Esperimento di Stanford" è una vicenda che racconta di un gioco psicologico cruento. Si tratta di un argomento che si adatta perfettamente all’ambito della psic

La sezione più popolare della psicologia è quella che riguarda i contenuti

EVERYEYE.it è un sito web creato e gestito da HIDEDESIGN S.R.L., azienda con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni riguardanti lo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, nonché immagini stock di Depositphotos. Inoltre, è possibile accedere alla sezione "Lavora" per verificare eventuali opportunità di lavoro, e alla sezione "Privacy, Termini e Condizioni" per informazioni sulle regole del

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se hai già registrato un account su Everyeye.it, puoi effettuare subito l’accesso.

Indicazione del nome dell’

La password è

Hai perso la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?