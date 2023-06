Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Secondo un articolo di Salvo Privitera, la dopamina potrebbe influenzare il nostro stato d’animo in base al colore dei vestiti che indossiamo. Si parla di una "medic

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina". Tuttavia, la piattaforma è anche nota per la diffusione di disinformazione. Questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti in base al loro stato d’animo, sostenendo che indossare colori vivaci in un giorno triste possa farci sentire più felici. Ma qual è la verità scientifica dietro questa pratica?

Non esiste alcuno studio nella letteratura scientifica che esamini il legame tra l’indossare abiti dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano una correlazione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, è stato dimostrato che le persone che indossano magliette rosse o nere sono considerate più attraenti rispetto a chi veste altri colori. Inoltre, indossare il colore rosso sembra influire positivamente sulle prestazioni fisiche: uno studio condotto sulle partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre con maglie rosse hanno sempre giocato meglio in casa rispetto a quelle che indossavano altri colori.

Un’indagine ha evidenziato che indossare un vestito che è associato ad una professione, come il camice bianco dei medici, può migliorare la capacità di pensiero; invece gli studenti che affrontano esami ottengono risultati migliori quando indossano abiti comodi e meno formali.

Ci sono delle ricerche preliminari che cercano di trovare una connessione tra il colore delle nostre vesti e il nostro stato emotivo. Tuttavia, ci sono alcuni problemi nell’analisi dell’associazione tra colore ed emozioni, poiché le nostre opinioni non sono universali e dipendono dalla nostra cultura. In Europa e in Italia, in genere associamo il nero alla tristezza perché lo indossiamo quando partecipiamo a un funerale o portiamo il lutto, ma in Cina le persone in lutto indossano il bianco.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo possano influire sulla nostra felicità o sulla nostra performance in alcune situazioni, ma bisogna considerare anche l’importanza della cultura di un determinato gruppo sociale.

La vicenda dell’esperimento di Stanford racconta di un brutale gioco psicologico. Altri articoli riguardanti la psicologia sono disponibili.

Gli argomenti più popolari nella Psicologia sono qui elencati come

EVERYEYE.it è un sito web gestito dalla società HIDEDESIGN S.R.L., che è attiva dal 2001 al 2023. Essa possiede una Partita IVA con codice numerico 05619350720. Il sito include informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica, la trasparenza e le immagini in stock fornite da Depositphotos. Inoltre, offre la possibilità di lavorare con loro, oltre a fornire informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni del

Puoi iscriverti utilizzando un account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi immediatamente utilizzando la funzione Log-In.

Il termine "Nome Utente

Una password è

Hai perso la password?

Sei interessato a creare un account?