Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok.

La terapia con dopamina può influenzare il nostro stato d’animo a seconda dei colori dei nostri vestiti? Questa è la domanda posta da Salvo Privitera.

La pratica chiamata "medicazione alla dopamina" sta diventando molto popolare su TikTok, dove purtroppo circola molta disinformazione. Essa suggerisce di scegliere l’abbigliamento in base al proprio stato emotivo: ad esempio, indossare vestiti colorati quando si è tristi per sentirsi più felici. Ma cosa dice la scienza a riguardo?

Non c’è alcuno studio scientifico che abbia esaminato l’effetto dell’uso di abiti dai colori vivaci sui livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Tuttavia, esistono ricerche che evidenziano una correlazione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è notato che le persone fotografate con una maglietta rossa o nera erano considerate più attraenti rispetto a quelle con qualsiasi altro colore. Inoltre, indossare il rosso sembra influire positivamente sulle prestazioni fisiche. Una ricerca ha dimostrato che, analizzando le partite di calcio degli ultimi 55 anni, le squadre che indossavano una maglia rossa hanno giocato meglio in casa rispetto a quelle con qualsiasi altro colore di maglia.

Un’indagine ha dimostrato che vestirsi con un abbigliamento associato ad una professione, come il camice bianco dei medici, migliora le capacità cognitive. Al contrario, gli studenti che si confrontano con esami ottengono risultati migliori indossando abiti più comodi e meno formali.

Esistono delle prove preliminari che suggeriscono una possibile correlazione tra il nostro stato d’animo e il colore dei vestiti che indossiamo. Tuttavia, lo studio delle associazioni tra colore ed emozioni presenta alcune problematiche, poiché le nostre percezioni non sono universali ma dipendono strettamente dalla cultura di appartenenza. Ad esempio, in Europa (e in Italia) il colore nero è generalmente associato alla tristezza poiché viene indossato durante i funerali o il lutto, mentre in Cina è il colore bianco che viene utilizzato per manifestare il lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo di indossare possa influire sulla nostra felicità o sulla nostra performance in alcune situazioni, ma questo dipende anche dalle tradizioni e dai valori culturali di una comunità.

Il "Esperimento di Stanford" narra di un gioco psicologico crudele e doloroso che è stato condotto in passato. Questo argomento è uno dei tanti che vengono trattati in

I contenuti più popolari riguardanti la psicologia.

EVERYEYE.it è un sito internet gestito dall’azienda HIDEDESIGN S.R.L., attiva dal 2001 al 2023. La Partita Iva dell’azienda è 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza. Inoltre, vi sono immagini stock di Depositphotos. È possibile lavorare con l’azienda, ma sono presenti anche le informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni, la cancellazione

Puoi fare la registrazione utilizzando un account già esistente.

Se sei già registrato su Everyeye.it, accedi immediatamente al tuo account effettuando il Log-In.

Il nome dell’utente.

La password.

Non ti ricordi più la password?

Ti piacerebbe iscriverti?