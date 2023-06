Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

L’articolo di Salvo Privitera parla della possibile correlazione tra la scelta dei vestiti e il nostro stato emotivo. Secondo uno studio, la dopamina, un neurotrasmettitore leg

La moda della "medicazione alla dopamina" è molto diffusa su TikTok, dove spesso si diffonde informazione errata. In sintesi, questa pratica invita le persone a indossare abiti che rispecchiano il loro stato d’animo, ad esempio vestiti colorati in caso di tristezza per sentirsi più felici. Ma cosa ne pensa la scienza a riguardo?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia esaminato il legame tra l’utilizzo di abiti dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello. Pertanto, la scienza non può fornire alcuna risposta a riguardo. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano come l’abbigliamento influenzi il nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è riscontrato che le persone che indossavano magliette di colore nero o rosso erano considerate più attraenti rispetto a chi indossava altri colori. Inoltre, sembra che indossare il rosso possa migliorare le performance fisiche: uno studio ha dimostrato che le squadre di calcio che giocavano in casa con divise rosse hanno avuto prestazioni migliori rispetto a quelle che indossavano altre divise, in un arco di tempo di 55 anni.

Una ricerca ha evidenziato che l’indossare un abito che richiama una professione, come ad esempio il camice bianco del medico, migliora le capacità cognitive. Al contrario, gli studenti che si presentano agli esami in abiti meno formali e più comodi hanno risultati migliori.

Le ricerche preliminari possono suggerire una connessione tra il colore dei nostri vestiti e il nostro stato emotivo, tuttavia ci sono alcune limitazioni nella ricerca delle correlazioni tra i colori e le emozioni poiché le nostre percezioni non sono universalmente condivise e sono influenzate dalla nostra cultura. In Europa (e in Italia) il nero è generalmente associato alla tristezza poiché spesso viene indossato ai funerali o in segno di lutto, ma in Cina, al contrario, il bianco è il colore indossato dalle persone in lutto.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare possano influire sulla nostra felicità e sulla nostra performance in alcune situazioni. Tuttavia, questo dipende anche dalla cultura a cui apparteniamo.

