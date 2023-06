Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

L’uso di dopamina nell’applicazione di una medicazione può influenzare il nostro stato di felicità? Questa è la domanda che Salvo Privitera si pone, considerando anche l

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina", ma purtroppo si diffonde molta disinformazione. Questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti in base al loro stato d’animo. Ad esempio, indossando vestiti colorati in un giorno triste, si dovrebbe sentirsi più felici. Tuttavia, è importante chiedersi se questa teoria è supportata dalla scienza.

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia indagato sulla possibile relazione tra l’uso di abiti dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano un legame tra i nostri vestiti e il nostro comportamento e stato d’animo.

In un’indagine precedente, le persone che indossavano una maglietta rossa o nera sono state valutate come più attraenti rispetto a quelle che avevano indossato altri colori. Inoltre, indossare il rosso può migliorare le prestazioni fisiche. Uno studio condotto analizzando le partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre che giocavano in casa con la divisa rossa hanno ottenuto risultati migliori rispetto alle squadre che indossavano divise di altri colori.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un vestito associato ad una specifica professione, ad esempio il camice bianco dei medici, favorisce l’attività mentale; al contrario, gli studenti che si sottopongono ad esami risultano più performanti indossando abiti più informali e confortevoli.

Anche se ci sono prove preliminari che suggeriscono una correlazione tra il colore dei vestiti e il nostro stato emotivo, bisogna considerare alcuni problemi nel cercare di stabilire un’associazione tra il colore e le emozioni, poiché le opinioni sulla questione non sono universali e dipendono fortemente dalla cultura di appartenenza. Ad esempio, in Europa (e in Italia) il colore nero è generalmente associato alla tristezza, poiché è il colore che si indossa per i funerali e il lutto, mentre in Cina il colore bianco è associato al lutto.

Forse può essere vero che i vestiti che scegliamo di indossare abbiano un impatto sulla nostra felicità o sulla percezione che gli altri hanno di noi in determinate situazioni, ma è importante considerare anche la cultura del luogo in cui ci troviamo.

La vicenda dell’esperimento di Stanford descrive un brutale gioco psicologico che è stato condotto in passato. Questa storia è uno dei molti argomenti che vengono trattati nel campo della

Gli argomenti di psicologia più popolari.

Il sito EVERYEYE.it è di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L., attiva dal 2001 al 2023 e con Partita Iva 05619350720. Sono disponibili informazioni sullo staff e i contatti, alle FAQ, all’etica e alla trasparenza, alle immagini stock di Depositphotos, alle opportunità di lavoro, alla privacy, ai termini e alle condizioni, alla cancellazione del profilo, alla politica sui cookie e alla gestione dei cookie.

Effettua la registrazione utilizzando un account che hai già creato in precedenza

Se possiedi un account su Everyeye.it, accedi immediatamente effettuando il Log-In.

Il termine "Nome Utente

La password è

Hai smarrito la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?