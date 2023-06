Il colore dei vestiti influisce sulla felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Il dottor Privitera si chiede se il colore dei vestiti possa influire sulla nostra felicità durante la terapia con dopamina.

La moda della "medicazione alla dopamina" sta spopolando su TikTok, ma purtroppo ci sono molte informazioni errate che circolano in rete. Questa tendenza invita le persone a indossare abiti che rispecchiano il loro stato d’animo, promettendo che l’utilizzo di colori vivaci durante una giornata triste possa aumentare la felicità. Ma è veramente così? Cosa dice la scienza al riguardo?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia esaminato l’effetto dei vestiti dai colori vivaci sui livelli di dopamina nel cervello dei partecipanti. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano che ciò che indossiamo può influenzare il nostro comportamento e il nostro stato d’animo.

In una ricerca precedente, si è scoperto che le persone che indossano una maglietta rossa o nera sono considerate più attraenti rispetto a quelle che preferiscono altri colori. Inoltre, sembra che indossare il rosso possa influire positivamente sulle prestazioni fisiche: uno studio che ha esaminato le partite di calcio degli ultimi 55 anni ha dimostrato che le squadre con una divisa rossa sono riuscite a giocare meglio in casa rispetto a quelle con una divisa di un altro colore.

Un’indagine ha invece dimostrato che l’indossare un vestito che richiama una determinata professione, come il camice bianco dei medici, migliora le capacità cognitive; invece gli studenti che affrontano gli esami ottengono risultati migliori indossando vestiti più comodi e meno formali.

Anche se ci sono prove preliminari che suggeriscono una connessione tra il nostro stato d’animo e il colore dei vestiti che indossiamo, bisogna considerare che le nostre percezioni sono influenzate dalla cultura a cui apparteniamo. In Europa e in Italia, il nero è spesso associato alla tristezza poiché viene indossato nei funerali o durante il lutto, ma in Cina il colore del lutto è il bianco. Quindi, lo studio delle relazioni tra colore ed emozioni presenta alcune difficoltà a causa della natura soggettiva delle nostre opinioni.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare influiscano sulla nostra felicità o sulla nostra performance in alcune situazioni, ma bisogna considerare anche la cultura a cui apparteniamo.

