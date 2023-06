Il colore dei vestiti influisce sulla nostra felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok

Il colore dei nostri vestiti può influenzare il nostro stato di felicità durante la medicazione con la dopamina, secondo Salvo Privitera.

Su TikTok, una delle tendenze più popolari è la "medicazione alla dopamina", ma purtroppo c’è molta disinformazione in giro. Questa pratica incoraggia le persone a scegliere vestiti che corrispondono al loro stato d’animo per migliorare il loro umore, ad esempio indossando abiti colorati in un giorno triste per sentirsi più felici. Ma la scienza ha qualcosa da dire in merito?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia indagato sulla relazione tra l’uso di abiti dai colori vivaci e i livelli di dopamina nel cervello. Tuttavia, esistono ricerche che dimostrano una connessione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato emotivo.

In un precedente studio, si è scoperto che le persone che indossano magliette rosse o nere sono considerate più attraenti rispetto a chi indossa altri colori. Inoltre, indossare il colore rosso sembra migliorare le prestazioni fisiche. Un’altra ricerca ha dimostrato che, analizzando le partite di calcio degli ultimi 55 anni, le squadre che indossano divise rosse hanno sempre giocato meglio in casa rispetto a quelle che indossano altri colori.

Un’indagine ha evidenziato che l’indossare un vestito che richiama una professione, come il camice bianco dei medici, può migliorare la capacità cognitiva. Invece, durante gli esami, gli studenti prestano meglio attenzione indossando abiti meno formali e più comodi.

Nonostante le ricerche preliminari possano suggerire una relazione tra il colore che scegliamo di indossare e il nostro umore, ci sono alcune difficoltà nello studio dell’associazione tra colore ed emozioni, a causa delle nostre opinioni che non sono universali e sono fortemente influenzate dalla nostra cultura. Ad esempio, in Europa (e in Italia), il colore nero è generalmente associato alla tristezza perché viene indossato in occasione di un funerale o durante il lutto, mentre in Cina le persone in lutto indossano il bianco.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare influenzino il nostro stato d’animo e la nostra performance in alcune situazioni, ma ciò dipende anche dalla cultura della società in cui viviamo.

