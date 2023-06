Il colore dei vestiti influisce sulla nostra felicità? La verità dietro la “medicazione alla dopamina” su TikTok.

Il dottor Privitera sta esplorando il legame tra il colore dei nostri vestiti e il nostro stato di felicità durante la somministrazione della dopamina.

La pratica della "medicazione alla dopamina" è molto popolare su TikTok, ma purtroppo in questa piattaforma si diffonde anche molta disinformazione. In sostanza, questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti in base al loro stato d’animo: ad esempio, se ci sentiamo tristi, indossare vestiti colorati per provare a sentirsi più felici. Tuttavia, è importante chiedersi se ci sia una base scientifica dietro a questa pratica.

Non c’è nessuna evidenza nella letteratura scientifica riguardo all’impatto dei vestiti dai colori vivaci sui livelli di dopamina nel cervello, in quanto non ci sono studi che abbiano esaminato questo aspetto. Tuttavia, ci sono alcune ricerche che dimostrano una correlazione tra i vestiti che indossiamo e il nostro comportamento e stato d’animo.

In una ricerca condotta in passato, si è rilevato che le persone fotografate con una maglietta rossa o nera hanno suscitato maggiori attrazioni rispetto a chi indossava un qualsiasi altro colore. Inoltre, indossare il rosso sembra aiutare a migliorare le prestazioni fisiche: uno studio condotto su 55 anni di partite di calcio ha dimostrato che le squadre con una divisa rossa hanno ottenuto prestazioni migliori in casa rispetto alle squadre con altre divise colorate.

Un esperimento ha invece dimostrato che vestire un abito che richiama una professione, come il camice bianco dei medici, migliora la capacità di ragionamento, mentre gli studenti che sostennero gli esami con abiti più comodi e meno formali ebbero migliori risultati.

Le prime analisi potrebbero trovare un legame tra il colore che indossiamo e il nostro stato emotivo, tuttavia, ci sono alcune difficoltà nello studio delle associazioni tra colore e sentimenti in quanto le nostre opinioni non sono universali e dipendono fortemente dalla nostra cultura. In Europa (e in Italia), ad esempio, il colore nero è generalmente associato alla tristezza perché viene indossato durante i funerali e i periodi di lutto, mentre in Cina, al contrario, il bianco viene indossato durante i periodi di lutto.

Forse è possibile che i vestiti che scegliamo di indossare influenzino il nostro stato d’animo o siano più appropriati per alcune situazioni rispetto ad altre, ma ciò dipende anche dalle tradizioni e dalle abitudini di un determinato gruppo di persone.

La vicenda dell’esperimento di Stanford è un racconto che parla di un gioco psicologico violento. Ci sono altri contenuti riguardanti la psicologia.

La psicologia è una disciplina molto richiesta e i contenuti più popolari

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDSIGN S.R.L., che opera dal 2001 al 2023. L’azienda ha una Partita IVA: 05619350720 e offre informazioni su diversi argomenti. Sul sito sono presenti una sezione "Staff e Contatti", una FAQ, un’etica e trasparenza, immagini stock di Depositphotos, una sezione "Lavora", una "Privacy, Termini e Condizioni", una sezione per cancellare il proprio profilo, una "Cookies Policy"

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se ti sei già registrato su Everyeye.it, procedi subito con l’accesso al tuo account.

L’identificatore dell’

La password è

Hai perso la password?

Saresti interessato/a ad effettuare una