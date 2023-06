Il potere dei colori sui nostri vestiti: verità e miti sulla felicità e la dopamina

Potrebbe essere vero che il colore dei vestiti che indossiamo possa influenzare il nostro stato d’animo e la nostra felicità? Questo è quello che si chiede Salvo Privitera

Una delle tendenze più popolari su TikTok è la "medicazione alla dopamina", che spesso porta a disinformazione. Questa tendenza incoraggia le persone a scegliere abiti che si adattano al loro umore. Ad esempio, indossando vestiti colorati in un giorno triste, si dovrebbe sentirsi più felici. Ma la scienza cosa ne pensa di questa pratica?

Non esiste alcuno studio scientifico che abbia indagato sull’effetto dei colori vivaci degli abiti sui livelli di dopamina nel cervello, quindi la scienza non può fornire una risposta in merito. Tuttavia, ci sono ricerche che dimostrano come i vestiti che indossiamo influiscano sul nostro comportamento e stato d’animo.

In un precedente studio, si è riscontrato che le persone che indossavano una maglietta di colore rosso o nero erano considerate più attraenti rispetto a chiunque altro. Inoltre, è stato dimostrato che indossare il colore rosso può influire positivamente sulle prestazioni fisiche. Un’altra ricerca ha analizzato le partite di calcio degli ultimi 55 anni, scoprendo che le squadre che giocavano in casa con divise rosse hanno ottenuto risultati migliori rispetto a quelle con divise di altri colori.

Un’indagine ha evidenziato che vestire un abito associato ad una professione, come il camice bianco di un medico, migliora le funzioni cognitive. Al contrario, gli studenti tendono ad avere risultati migliori negli esami quando indossano abiti più informali e comodi.

Le ricerche preliminari potrebbero trovare una connessione tra il colore che scegliamo di indossare e il nostro stato emotivo, tuttavia esistono alcune difficoltà nello studio dell’associazione tra colore ed emozioni poiché le nostre percezioni sono influenzate dalla cultura di appartenenza. In Europa (inclusa l’Italia), il nero è comunemente associato alla tristezza perché viene indossato durante un funerale o in segno di lutto, mentre in Cina, il bianco è il colore scelto per il lutto.

Forse è possibile che l’abbigliamento che scegliamo possa influire sulla nostra felicità o essere più adatto a determinate circostanze, ma ciò dipende anche dalla cultura di un determinato paese.

