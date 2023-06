iOS 16 raggiunge l’80% degli iPhone, in attesa dell’annuncio di iOS 17: tutti i dettagli sul sistema operativo di Apple

L’80% degli iPhone ha installato iOS 16 in attesa dell’arrivo di iOS 17, come riportato da Andrea Zanettin.

Oltre alle problematiche legate a iOS 16.6, adesso possiamo concentrarci sul sistema operativo degli iPhone. Sono stati pubblicati i dettagli ufficiali riguardanti l’introduzione di iOS 16.

Come riportato da 9to5Mac, Apple ha da poco pubblicato le statistiche sulla percentuale di iPhone che utilizzano la versione iOS 16 del sistema operativo. Attualmente, l’81% degli iPhone utilizza questa versione, il che dimostra che gli utenti Apple sono molto attenti ad aggiornare costantemente i loro dispositivi.

Le informazioni ufficiali riguardanti i dettagli sono state pubblicate sul portale Apple Developer. È stato rivelato che il 90% dei dispositivi prodotti negli ultimi quattro anni utilizza iOS 16. Per quanto riguarda gli iPad, l’utilizzo di iPadOS 16 è stato registrato al 71% di tutti i dispositivi, ma la percentuale sale al 76% se si considerano solo i modelli introdotti negli ultimi quattro anni.

In sintesi, l’adozione di iOS 16 e iPadOS 16 ha avuto un grande impatto. Inoltre, è interessante notare che questi dati arrivano poco prima della presentazione di iOS 17. Si ipotizza che durante la WWDC 2023, prevista per il 5 giugno, Tim Cook e il suo team sveleranno le nuove funzioni di questo software.

Apple sta per lanciare tre nuovi sistemi operativi: iOS 16, iPadOS 16 e WatchOS 9. Inoltre, ci sono altri contenuti interessanti in arrivo per

Il sistema operativo iOS 16 presenta i contenuti più letti.

