iOS 16 raggiunge l’80% degli iPhone in vista dell’annuncio di iOS 17: dati ufficiali di adozione del sistema operativo Apple

L’80% degli iPhone ha adottato iOS 16, in vista dell’arrivo di iOS 17. Questo è quanto comunicato da Andrea Zanettin.

Ora che abbiamo risolto le questioni riguardanti iOS 16.6, possiamo concentrarci sul sistema operativo degli iPhone. Sono stati rivelati i dettagli ufficiali riguardo all’adozione di iOS 16.

In merito a questo argomento, come riportato anche da 9to5Mac, Apple ha recentemente pubblicato le statistiche riguardanti la percentuale di iPhone che hanno installato la versione iOS 16 del sistema operativo. In questo contesto, si può notare che l’81% degli utenti Apple ha già effettuato l’aggiornamento, dimostrando la loro abitudine a tenere sempre aggiornato il proprio dispositivo.

Apple Developer ha annunciato ufficialmente i dettagli riguardanti l’utilizzo dei propri dispositivi. Si è appreso che il 90% dei dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni utilizza iOS 16, mentre per quanto riguarda gli iPad, l’utilizzo di iPadOS 16 riguarda il 71% di tutti i dispositivi. Se si considerano solo i modelli introdotti negli ultimi quattro anni, la percentuale sale al 76%.

In sintesi, l’adozione di iOS 16 e iPadOS 16 ha avuto un impatto significativo. Tuttavia, è interessante notare che i dati sono stati pubblicati poco prima della presentazione di iOS 17. È probabile che Tim Cook e la sua squadra sfruttino l’evento WWDC 2023, in programma per il 5 giugno, per rivelare le nuove funzionalità software.

Apple ha annunciato l’imminente arrivo di tre nuovi sistemi operativi: iOS 16, iPadOS 16 e WatchOS 9. Inoltre, ci sono anche altre nov

Tra i contenuti più popolari su iOS 16.

