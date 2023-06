iOS 16 raggiunge l’80% degli iPhone in vista dell’annuncio di iOS 17: tutti i dettagli sulle statistiche ufficiali di Apple

L’80% degli iPhone ha già installato iOS 16 anticipando l’arrivo di iOS 17, secondo quanto riportato da Andrea Zanettin.

Dopo aver risolto le questioni riguardanti iOS 16.6, possiamo finalmente parlare del nuovo sistema operativo degli iPhone. Sono stati appena resi noti i dettagli ufficiali riguardanti l’adozione di iOS 16.

È stato comunicato da 9to5Mac che la compagnia Apple ha divulgato le statistiche riguardanti la presenza di iOS 16 nei vari dispositivi iPhone. Attualmente, l’81% degli utenti Apple ha installato questa versione del sistema operativo, dimostrando la loro abitudine ad aggiornare costantemente i loro dispositivi.

Le informazioni sono state pubblicate sul sito ufficiale Apple Developer. Secondo quanto riportato, il 90% dei dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni utilizza iOS 16. Per quanto riguarda gli iPad, il 71% di tutti i dispositivi utilizza iPadOS 16. Se si considerano solo i modelli introdotti negli ultimi quattro anni, la percentuale sale al 76%.

In sostanza, l’utilizzo di iOS 16 e iPadOS 16 è stato significativo. Inoltre, è interessante notare che questi dati sono stati pubblicati poco prima della presentazione di iOS 17. È probabile che Tim Cook e il suo team sveleranno le nuove funzionalità software durante la WWDC 2023, che inizierà il 5 giugno.

Apple sta per lanciare tre nuovi sistemi operativi: iOS 16, iPadOS 16 e WatchOS 9. Inoltre, ci sono altri contenuti in arrivo per iOS

I contenuti più popolari su iOS 16 sono elencati qui

Il sito web EVERYEYE.it è proprietà di HIDEDESIGN S.R.L., con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, contatti, domande frequenti, politiche di etica e trasparenza, immagini stock di Depositphotos, opportunità di lavoro, privacy, termini e condizioni, possibilità di cancellare il proprio profilo, la cookies policy e la gestione dei cookie.

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se possiedi un account su Everyeye.it, accedi immediatamente tramite il Log-In.

Il nome dell’utente.

La password è

Non ricordi la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?