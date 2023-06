iOS 16 raggiunge l’80% degli iPhone in vista dell’arrivo di iOS 17: tutte le novità in arrivo.

L’80% degli iPhone ha già installato iOS 16 in attesa dell’uscita di iOS 17, come riportato da Andrea Zanettin.

Lasciando da parte le problematiche riguardanti iOS 16.6, è arrivato il momento di tornare a parlare del sistema operativo degli iPhone. Infatti, sono state divulgate le informazioni ufficiali riguardanti l’implementazione di iOS 16.

In merito a questo argomento, come riportato da 9to5Mac, Apple ha appena pubblicato le statistiche sulla percentuale di iPhone che hanno installato la versione del sistema operativo iOS 16. Attualmente, l’81% degli iPhone ha questa versione, il che dimostra ancora una volta quanto gli utenti Apple siano abituati a mantenere i propri dispositivi costantemente aggiornati.

Apple Developer ha ufficialmente comunicato i dettagli, rivelando che il 90% dei dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni utilizza iOS 16. Per quanto riguarda l’iPad, il 71% di tutti i dispositivi utilizza iPadOS 16, mentre la percentuale sale al 76% se si considerano solo i modelli introdotti negli ultimi quattro anni.

In sintesi, l’aggiornamento a iOS 16 e iPadOS 16 è stato significativo. Inoltre, è interessante notare che questi dati sono stati pubblicati poco prima della presentazione di iOS 17, che potrebbe essere annunciato durante la WWDC 2023 il prossimo 5 giugno.

Apple sta per lanciare tre nuovi sistemi operativi: iOS 16, iPadOS 16 e WatchOS 9. Inoltre, ci sono altri contenuti in arrivo per iOS

Gli articoli più popolari su iOS 16.

EVERYEYE.it è un sito web di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L., attiva dal 2001 al 2023. La società possiede la Partita Iva: 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff e i contatti, una sezione FAQ, un’impegno per l’etica e la trasparenza, immagini stock di Depositphotos, una sezione per le offerte di lavoro, una politica sulla privacy, i termini e le condizioni del servizio, la possibilità

Effettua la registrazione utilizzando un Account già esistente.

Se hai già un profilo su Everyeye.it, effettua immediatamente l’accesso.

Identificativo dell’utente

La password.

Hai smarrito o non ricordi la tua

Ti piacerebbe creare un account?