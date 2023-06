iOS 16 raggiunge l’81% degli iPhone: cosa aspettarsi dall’annuncio di iOS 17?

L’ottava versione del sistema operativo iOS ha raggiunto un’ampia diffusione, essendo installata sull’80% degli iPhone disponibili sul mercato. Ciò avviene in vista dell’im

Ora che abbiamo risolto le questioni riguardanti iOS 16.6, possiamo concentrarci sul sistema operativo degli iPhone. Sono stati svelati i dettagli ufficiali riguardanti l’adozione di iOS 16.

In relazione a questo, come riportato da 9to5Mac, Apple ha recentemente pubblicato i dati sulla percentuale di iPhone che utilizzano questa versione del sistema operativo. Attualmente, l’81% degli iPhone utilizza iOS 16, dimostrando quanto gli utenti Apple siano soliti effettuare aggiornamenti regolari.

Apple ha reso ufficiali i dettagli attraverso il suo portale dedicato agli sviluppatori. Secondo le informazioni fornite, il sistema operativo iOS 16 viene utilizzato dal 90% dei dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni, mentre per iPadOS 16 la percentuale è del 71% per tutti i dispositivi e del 76% per quelli introdotti negli ultimi quattro anni.

In sintesi, l’implementazione di iOS 16 e iPadOS 16 è stata significativa. Inoltre, è importante sottolineare che questi dati sono stati rilasciati poco prima della presentazione di iOS 17. Si ipotizza che Tim Cook e il suo team potrebbero presentare le nuove funzionalità software durante la WWDC 2023, in programma per il 5 giugno.

Apple sta per lanciare i suoi nuovi sistemi operativi, ovvero iOS 16, iPadOS 16 e WatchOS 9. Inoltre, ci saranno anche altri contenuti dispon

I contenuti più letti su iOS 16.

