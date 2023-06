iOS 16 raggiunge l’81% degli iPhone in vista dell’annuncio di iOS 17: tutti i dettagli sull’adozione del sistema operativo Apple

L’ultima versione di iOS, ovvero la 16, è stata installata sull’80% degli iPhone in attesa dell’annuncio della prossima versione, ovvero la 17. Questa not

Oltre alle questioni su iOS 16.6, adesso possiamo parlare del sistema operativo degli iPhone. Sono stati comunicati i dettagli ufficiali sull’implementazione di iOS 16.

Recentemente, Apple ha reso note le statistiche sulla diffusione di iOS 16 su iPhone. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, l’81% degli utenti Apple ha già aggiornato il proprio dispositivo alla nuova versione del sistema operativo, dimostrando la loro propensione ad aggiornare costantemente il proprio iPhone.

Le informazioni sono state condivise attraverso il sito ufficiale Apple Developer, il quale afferma che il 90% dei dispositivi presentati negli ultimi quattro anni utilizza iOS 16. Per quanto riguarda iPad, invece, il 71% di tutti i dispositivi utilizza iPadOS 16, ma se si considerano solo i modelli introdotti negli ultimi quattro anni la percentuale aumenta al 76%.

In sintesi, l’introduzione di iOS 16 e iPadOS 16 è stata significativa. È importante sottolineare che questi dati giungono poco prima della presentazione di iOS 17 alla WWDC 2023, prevista per il 5 giugno. C’è una buona possibilità che Tim Cook e il suo team utilizzeranno questo evento per mostrare le nuove funzionalità del software.

Apple ha in programma di rilasciare presto tre nuovi sistemi operativi: iOS 16, iPadOS 16 e WatchOS 9. Ci sono altre informazioni e contenuti dispon

