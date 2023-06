La direttrice della moderazione dei contenuti lascia Twitter: il ruolo di Elon Musk nella decisione

Twitter registra un’altra importante uscita: la direttrice della moderazione dei contenuti ha rassegnato le dimissioni. Si tratta di una figura di spicco come Brian Arnoldi.

Elon Musk non riesce a trovare pace: ha scoperto che Twitter ha perso il 66% del suo valore dopo che lui stesso l’aveva acquisita in passato. Oggi, la sua piattaforma subisce un’altra sconfitta con le dimissioni di un importante membro del team che si occupava della sicurezza e della moderazione dei contenuti pubblicati dagli utenti.

Secondo quanto riportato da Reuters e Fortune, Ella Irwin ha deciso di lasciare Twitter nelle ultime ore, nonostante sia entrata a far parte dell’azienda solo lo scorso novembre. Irwin ricopriva la posizione di top executive per la moderazione dei contenuti e la sicurezza degli utenti online, subentrando all’ex-Capo della Sicurezza di Twitter Yoel Roth, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso ottobre in seguito ad una polemica con Elon Musk.

Irwin ha annunciato la sua uscita da Twitter tramite un post, ma non ha fornito motivazioni sul perché abbia deciso di abbandonare il social network dopo soli undici mesi dall’entrata in azienda. Tuttavia, non è da escludere che le dichiarazioni di Elon Musk in merito alla moderazione dei contenuti di Twitter abbiano influenzato la sua decisione.

Inizialmente, Irwin ha condiviso l’opinione di Elon Musk e ha difeso la sua politica del "free speech" assoluto contro i suoi critici. Ha apprezzato il CEO di Twitter in quanto le ha permesso di privilegiare la sicurezza degli utenti piuttosto che il loro numero di follower. Tuttavia, il Center for Countering Digital Hate ha recentemente rivelato che Twitter ha gestito male il 99% dei casi di hate speech online, inclusi quelli legati a post neo-nazisti, omofobi, transfobici e razzisti. Sono state individuate gravi lacune nella moderazione, soprattutto nei confronti degli utenti iscritti a Twitter Blue.

Twitter si trova attualmente nel mezzo di una delicata bilancia tra la libertà di espressione e la necessità di moderare i contenuti presenti sulla piattaforma. Il caso

Su Twitter, i contenuti che stanno attirando maggiormente

