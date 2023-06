La direttrice della moderazione dei contenuti lascia Twitter: il ruolo di Elon Musk nella decisione

Twitter registra nuove dimissioni importanti: la direttrice responsabile della moderazione dei contenuti ha lasciato l’azienda.

Elon Musk non sta vivendo un momento tranquillo: ha appena scoperto che Twitter ha perso il 66% del suo valore dopo che ne ha acquisito la proprietà, e oggi la sua piattaforma ha subito le dimissioni di una persona importante per la sicurezza e la moderazione dei contenuti postati dagli utenti.

Secondo quanto riportato da Reuters e Fortune, Ella Irwin ha lasciato Twitter nelle ultime ore, dopo essersi unita all’azienda nel novembre 2022. Irwin era la dirigente principale del social network responsabile della moderazione dei contenuti e della sicurezza degli utenti online ed era subentrata al precedente Capo della Sicurezza di Twitter Yoel Roth, dimessosi a ottobre in mezzo a una polemica con Elon Musk.

Irwin ha annunciato le sue dimissioni da Twitter tramite un post, ma non ha spiegato perché ha deciso di abbandonare il social network dopo solamente un anno di lavoro. Tuttavia, c’è la possibilità che le dichiarazioni di Elon Musk riguardo alla moderazione dei contenuti su Twitter abbiano influenzato la scelta di Irwin di lasciare la sua posizione.

Inizialmente, Irwin aveva concordato con Elon Musk sulla sua politica del "free speech" assoluto, difendendolo da coloro che lo criticavano. In passato, l’executive aveva apprezzato il CEO di Twitter per la sua attenzione alla sicurezza degli utenti, anche a discapito dei numeri. Tuttavia, il Center for Countering Digital Hate ha rivelato che Twitter non è riuscito a gestire il 99% dei casi di hate speech online, inclusi quelli associati a post neo-nazisti, omofobi, transfobici e razzisti. Ci sono state gravi lacune nella moderazione, soprattutto per gli utenti di Twitter Blue.

Twitter si trova spesso a dover bilanciare tra la libertà di espressione e la moderazione dei contenuti. L’ultimo caso di risonanza riguarda Elon Musk, che

Su Twitter, i contenuti più letti sono quelli che attir

Il sito web EVERYEYE.it è di proprietà della società HIDEDESIGN S.R.L. con Partita Iva: 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni riguardanti lo staff, i contatti, le FAQ e la trasparenza etica. Inoltre, sono presenti immagini stock di Depositphotos e informazioni sulla privacy, i termini e le condizioni d’uso del sito. È possibile anche gestire i cookie e cancellare il proprio profilo.

Effettua il login utilizzando un account già esistente.

Se hai già un profilo su Everyeye.it, accedi subito con il tuo nome utente e password.

Denominazione dell’Utente

Una password è

Non riesci a ricordare la password?

Ti interessa creare un account?