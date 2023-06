La direttrice della moderazione dei contenuti lascia Twitter: il ruolo di Elon Musk nella decisione

Ci sono nuove dimissioni importanti su Twitter: la direttrice responsabile della moderazione dei contenuti ha deciso di lasciare l’incarico. Si tratta di una figura di spicco

Elon Musk continua ad avere problemi: ha appena scoperto che dopo che lui ha acquisito Twitter, il suo valore è sceso del 66% in pochi mesi. Ma oggi c’è un’altra brutta notizia: una persona importante che si occupava della sicurezza e della moderazione dei contenuti degli utenti ha dato le dimissioni dalla sua piattaforma.

Secondo quanto riportato da Reuters e Fortune, Ella Irwin ha lasciato Twitter recentemente, nonostante sia entrata nell’azienda nel novembre del 2022. Irwin svolgeva il ruolo di top executive del social network per la moderazione dei contenuti e la sicurezza degli utenti in rete, sostituendo Yoel Roth, ex-Capo della Sicurezza di Twitter, che si era dimesso lo scorso ottobre a seguito di una polemica con Elon Musk.

Irwin ha annunciato su Twitter di aver deciso di dimettersi, ma non ha fornito alcuna spiegazione sulle ragioni che lo hanno spinto a lasciare il social network, dove era entrato a far parte dell’organizzazione dell’azienda meno di un anno fa. Tuttavia, è possibile che i commenti di Elon Musk riguardo alla moderazione dei contenuti su Twitter siano stati uno dei fattori che hanno influenzato la decisione di Irwin di abbandonare il suo incarico.

Inizialmente, Irwin aveva condiviso il punto di vista di Elon Musk sulla politica del "free speech" assoluto e difeso il CEO di Twitter dalle critiche. In passato, aveva apprezzato come Musk avesse permesso di mettere la sicurezza degli utenti al primo posto, senza valutare solo i numeri. Tuttavia, il Center for Countering Digital Hate ha rivelato che Twitter ha fallito nel gestire il 99% dei casi di hate speech online, inclusi quelli legati a post neo-nazisti, omofobi, transfobici e razzisti. Ci sono gravi lacune nella moderazione, soprattutto per gli utenti di Twitter Blue.

Il social network Twitter si trova al centro di una discussione sul difficile equilibrio tra la libertà di espressione e la necessità di moderare i contenuti pubblicati. La tempe

