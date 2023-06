La direttrice della moderazione dei contenuti lascia Twitter: le ragioni dietro le dimissioni in un contesto di free speech e hate speech.

Ancora una volta, Twitter registra un’altra importante dimissione: la direttrice della moderazione dei contenuti ha deciso di lasciare l’azienda. Si tratta di una perdita significativa

Elon Musk non riesce a trovare pace. Dopo aver appreso che Twitter ha perso il 66% del suo valore da quando è stato acquisito dal CEO di Tesla e SpaceX, oggi la sua piattaforma è stata colpita dalle dimissioni di una persona importante per la sicurezza e la moderazione dei contenuti pubblicati dagli utenti.

Secondo quanto riportato da Reuters e Fortune, Ella Irwin ha lasciato Twitter nelle ultime ore, dopo essere entrata nell’azienda nel mese di novembre 2022. Irwin era la responsabile principale del social network per la moderazione dei contenuti e la sicurezza degli utenti online, e aveva sostituito l’ex capo della sicurezza di Twitter Yoel Roth, dimessosi a ottobre in mezzo ad una polemica con Elon Musk.

Irwin ha già annunciato la sua decisione di dimettersi tramite Twitter, ma non ha fornito spiegazioni sulle ragioni che lo hanno spinto ad abbandonare il social network in meno di un anno dalla sua assunzione. Tuttavia, potrebbe essere stato influenzato dalle dichiarazioni di Elon Musk riguardo alla moderazione dei contenuti su Twitter.

All’inizio, Irwin aveva concordato con Elon Musk e lo aveva difeso dagli oppositori della sua politica di "free speech" totale. In passato, Irwin aveva apprezzato il nuovo CEO di Twitter per aver permesso di mettere la sicurezza degli utenti al primo posto senza preoccuparsi del numero di follower. Tuttavia, recentemente il Center for Countering Digital Hate ha rivelato che Twitter ha fallito nel gestire il 99% dei casi di hate speech online, inclusi quelli legati a post neo-nazisti, omofobi, transfobici e razzisti, e ci sono gravi carenze di moderazione, soprattutto per gli utenti iscritti a Twitter Blue.

Twitter è al centro di una discussione tra la libertà di espressione e la moderazione dei contenuti, in particolare a causa dell’aggressività di Elon Musk sulla piattaforma.

Su Twitter, i contenuti che hanno ottenuto maggiori visual

