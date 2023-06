La Gioconda diventa un ologramma grazie all’Intelligenza Artificiale: il nuovo metodo per proteggere i capolavori artistici.

Grazie ad un’intelligenza artificiale, La Gioconda è stata recentemente trasformata in un ologramma. Questa innovazione è stata ideata da Giuseppe Occhiuto.

Grazie a un sofisticato algoritmo che utilizza l’Intelligenza Artificiale, siamo in grado di ottenere risultati sorprendenti. Un recente studio pubblicato sulla rivista Applied Physics Reviews ne spiega i dettagli.

Grazie ad un team dell’Università cinese di Tianjin, la Gioconda, che è stata oggetto di vandalismo più volte, sarà finalmente al sicuro. Sfruttando la tecnica degli ologrammi, creata dalle interferenze tra onde luminose e sonore, gli scienziati hanno utilizzato un super-materiale in grado di interagire in modo particolare con le onde sonore.

Il gruppo di ricerca capitanato da Xuan-Bo Miao ha utilizzato un algoritmo basato su una rete neurale artificiale per ottimizzare la metasuperficie, una superficie bidimensionale il cui comportamento è determinato dalla struttura del metamateriale piuttosto che dalla sua composizione chimica. I risultati ottenuti sono stati straordinari, come dimostrato dal perfetto ologramma che hanno creato. Per maggiori dettagli, si può consultare il link in calce.

La scelta di riprodurre la Gioconda è stata motivata dalla sua fama e dalla sua bellezza. Il dipinto è caratterizzato da molteplici e delicate sfumature che conferiscono morbidezza e mistero all’opera. Queste peculiarità lo rendono un ottimo esempio per dimostrare l’efficacia del nostro metodo. Questo è quanto affermato da Yue-Sheng Wang, co-autore dello studio.

L’immagine ottenuta tramite ologramma è a due dimensioni, ma la stessa tecnica può essere utilizzata per creare immagini tridimensionali con un grande impatto nel campo della salute, come dimostra la creazione di un antibiotico in soli 2 ore da un’intelligenza artificiale.

OpenAI ha espresso preoccupazione sulla pericolosità dell’Intelligenza Artificiale? Sam Altman propone una regolamentazione in merito. Altri argomenti correlati riguardano l’Intelligenza Artificiale.

