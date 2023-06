La NASA esclude collegamenti tra UFO e alieni: la verità sulle prove presentate

Secondo la NASA, non esistono prove che dimostrino una connessione tra gli UFO e gli alieni. Questa è la conclusione a cui è giunto Giacomo Gianni.

Il comitato consultivo della NASA si è riunito pubblicamente per discutere dei "fenomeni anomali non-identificati" (UAP), ovvero gli UFO. Nel corso dell’incontro, i membri hanno evidenziato la mancanza di prove concrete a riguardo.

Dan Evans, il responsabile dello studio sugli UAP, ha voluto sottolineare con forza che non esiste alcuna prova convincente di vita extraterrestre associata a questi fenomeni.

Negli ultimi tempi l’argomento degli UFO ha attirato molta attenzione a causa dei video pubblicati dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti, che mostravano oggetti volanti non identificati. Tuttavia, successivamente il pentagono ha smentito l’esistenza di prove a sostegno di presunti UFO che contravvenissero alle leggi della fisica.

Durante la riunione, il gruppo di scienziati ha dichiarato che la carenza di informazioni e la disapprovazione sociale sull’argomento rappresentano ancora un importante ostacolo per approfondire la conoscenza degli UAP. Il presidente del comitato ha poi sottolineato che il compito del team "non consisteva nel rivelare la natura di questi avvenimenti", ma di ideare un piano per le prossime indagini.

Gli esperti hanno trovato il lavoro estremamente complicato e il gruppo ha espresso la loro frustrazione nel tentativo di studiare fenomeni poco definiti. Non è chiaro quale sia la fenomenologia che stanno cercando e il termine "anomalo" è troppo generico. Alcuni membri del comitato hanno sottolineato che, senza una definizione precisa, è quasi impossibile fare progressi nella ricerca.

Uno dei problemi riguardanti la sorveglianza degli UAP è la loro natura non definita. Tuttavia, il maggiore problema discusso durante la riunione è rappresentato dalla scarsa qualità degli avvistamenti, spesso causata da illusioni ottiche o giudizi errati sulla natura delle prove.

Il tema affrontato è la figura di Josef Mengele, noto come "l’angelo della morte" ad Auschwitz, e la sua attività in campo medico-scientifico.

La scienza è un argomento molto popolare e di grande interesse per molti

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L., con partita IVA 05619350720. Il sito fornisce informazioni sullo staff e i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, e le immagini stock di Depositphotos. Inoltre, offre la possibilità di lavorare con loro e informazioni sulla privacy, termini e condizioni. È possibile cancellare il proprio profilo e consultare la Cookies Policy per gestire i cookie.

Per effettuare la registrazione, è necessario utilizzare un Account già esist

Se hai già un profilo su Everyeye.it, accedi immediatamente con le tue credenziali.

Denominazione dell’utente

La parola

Ti sei dimenticato della tua password?

Ti piacerebbe iscriverti?