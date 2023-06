La NASA esclude collegamenti tra UFO e alieni: la verità sull’incontro del comitato consultivo

La NASA ha dichiarato che non esistono prove che dimostrino la connessione tra gli UFO e gli alieni.

Mercoledì scorso, il comitato consultivo della NASA si è riunito in pubblico per discutere a fondo dei "fenomeni anomali non identificati" (UAP), che si riferiscono agli UFO con il nuovo nome. Durante l’incontro, i membri hanno sottolineato la mancanza di prove convincenti sull’argomento.

Dan Evans, che è il responsabile per la direzione dello studio sugli UAP, ha voluto sottolineare in modo deciso che non esiste alcuna prova convincente che dimostri l’esistenza di vita extraterrestre associata agli UAP.

Negli ultimi tempi, l’attenzione si è concentrata sull’argomento degli UFO a causa dei video pubblicati dal dipartimento della difesa statunitense, che mostravano fenomeni aerei non identificati. Tuttavia, il pentagono ha successivamente negato di avere prove a sostegno di UFO che sfidano le leggi della fisica.

Nel corso della riunione, i ricercatori hanno sottolineato che la mancanza di dati e la tendenza a stigmatizzare l’argomento costituiscono ancora un ostacolo significativo per indagare sugli UAP. Il capo del comitato ha specificato che il compito del team non consisteva nel rivelare la vera natura di questi eventi, ma piuttosto nel creare un piano d’azione per le indagini future.

Gli esperti hanno definito il lavoro come estremamente complicato. Il gruppo ha espresso la propria frustrazione nel tentativo di studiare fenomeni vaghi. "Non siamo sicuri di cosa stiamo cercando. Usiamo il termine ‘anomalo’, ma cosa vuol dire? Un’accelerazione insolita? Se non sappiamo cosa cercare, partiamo da una posizione difficile guardando i dati", ha detto Mike Gold, membro del comitato.

Tra i vari problemi riguardanti la sorveglianza degli UAP, uno dei principali discusso durante la riunione è la scarsa qualità degli avvistamenti. Infatti, sono molto comuni le illusioni ottiche e i giudizi errati sul contenuto delle prove, che rendono difficile distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è.

