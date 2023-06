La NASA esclude collegamenti tra UFO e alieni: mancanza di prove convincenti

Secondo la NASA, non vi sono elementi che dimostrino un collegamento tra gli UFO e gli alieni, è questa la loro certezza. Lo afferma Giacomo Gianni.

Mercoledì scorso, i membri del comitato consultivo della NASA si sono incontrati pubblicamente per discutere a fondo dei "fenomeni anomali non identificati" (UAP), il nuovo termine utilizzato per descrivere gli UFO. Durante la riunione, i partecipanti hanno sottolineato la mancanza di prove concrete su questo argomento.

Dan Evans, il responsabile dello studio sugli UAP, ha sottolineato con forza che non esistono prove convincenti di vita extraterrestre associata ai fenomeni aerei non identificati.

Negli ultimi tempi c’è stato un grande interesse riguardo alla questione degli UFO, a seguito della pubblicazione di alcuni video dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Questi filmati mostravano fenomeni aerei che non erano riconducibili a nulla di noto. Tuttavia, successivamente il Pentagono ha smentito l’esistenza di prove a sostegno dell’ipotesi che si possa trattare di oggetti volanti non identificati che violano le leggi della fisica.

Durante la riunione, un gruppo di scienziati ha spiegato che la mancanza di informazioni e la diffusa disapprovazione del tema rappresentano ancora una sfida considerevole per studiare gli UAP. Il responsabile del comitato ha inoltre sottolineato che il compito del team non era quello di rivelare la vera natura di questi avvenimenti, ma di elaborare un piano per le successive ricerche.

Gli esperti hanno affrontato un lavoro molto complicato e il gruppo ha espresso la loro frustrazione nel tentativo di studiare dei fenomeni non ben definiti. "Non sappiamo esattamente quale fenomenologia stiamo cercando. Usiamo il termine ‘anomalo’, ma cosa vuol dire esattamente? Accelerazione anomala? Se non sappiamo cosa cerchiamo, iniziamo da una posizione quasi impossibile guardando i dati," ha spiegato Mike Gold, membro del comitato.

Uno dei problemi maggiori è la difficoltà di monitorare qualcosa di indefinito come gli UAP. Durante la riunione, si è discusso a lungo della bassa qualità degli avvistamenti, e soprattutto del fatto che molti di essi sono il risultato di illusioni ottiche o di giudizi errati sulle prove.

Il tema trattato è la figura di Josef Mengele, noto come l’"angelo della morte" di Auschwitz, in relazione alla scienza del male. Si tratta di un argomento correlato

La sezione della scienza è quella che contiene i contenuti più letti.

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L. dal 2001 al 2023. La società ha la Partita Iva 05619350720. Sul sito sono disponibili informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza, immagini stock di Depositphotos, opportunità di lavoro e informazioni sulla privacy, termini e condizioni e sulla gestione dei cookie. Inoltre, è possibile cancellare il proprio profilo in qualsiasi momento. La politica sui

Effettua la registrazione tramite un Account già esistente.

Se hai già un profilo su Everyeye.it, accedi subito con le tue credenziali.

Cognome dell’utente

La password è

Hai smarrito la tua password?

Ti piacerebbe iscriverti?