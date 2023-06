La NASA esclude collegamenti tra UFO e alieni: nessuna prova convincente, ma l’indagine continua

Secondo la NASA, non esistono evidenze che dimostrino un collegamento tra gli UFO e gli alieni. Questo è quanto affermato da Giacomo Gianni.

Il Mercoledì scorso, il comitato consultivo della NASA ha avuto una riunione pubblica per discutere degli UAP, ovvero dei fenomeni anomali non identificati comunemente noti come UFO. Nel corso dell’incontro, i membri hanno evidenziato l’assenza di prove convincenti in merito.

Dan Evans, il responsabile dello studio sugli UAP, ha sottolineato con forza che non esiste alcuna prova convincente di vita extraterrestre associata agli UAP.

Negli ultimi tempi l’argomento degli UFO ha attirato molta attenzione grazie ai video pubblicati dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti, che mostravano oggetti volanti non identificati. Tuttavia, il pentagono ha dichiarato che non possiede prove che questi fenomeni violino le leggi della fisica.

Durante la riunione, il gruppo di scienziati ha dichiarato che la mancanza di informazioni e la discriminazione sull’argomento sono ancora un ostacolo importante per comprendere gli UAP. Il leader del comitato ha inoltre sottolineato che il compito del team "non era di rivelare la vera natura di questi eventi", ma di sviluppare un piano di azione per le indagini future.

Gli esperti hanno avuto a che fare con un lavoro molto impegnativo e complicato. Il gruppo ha espresso la sua frustrazione nel tentativo di studiare dei fenomeni poco chiari e definiti. Non si è sicuri di quale fenomenologia stiano cercando esattamente, ma si fa riferimento a qualcosa di "anomalo". Tuttavia, senza sapere di cosa si tratta esattamente, come l’accelerazione anomala, diventa difficile fare progressi e analizzare i dati. Queste sono le parole di Mike Gold, membro del comitato.

Uno dei problemi riguardanti la sorveglianza degli UAP è la loro natura indefinita. Tuttavia, il problema principale affrontato durante la riunione è la scarsa qualità degli avvistamenti, spesso dovuti ad illusioni ottiche o giudizi errati sulle prove presentate.

Il tema della Scienza del Male viene affrontato nel racconto della figura di Josef Mengele, noto come l’angelo della Morte di Auschwitz. Questo argomento è presente anche in altri conten

La sezione dedicata alla scienza è quella che raccoglie maggiori

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L., con Partita Iva 05619350720. Sul sito sono presenti informazioni sullo staff, i contatti, le FAQ, l’etica e la trasparenza aziendale, così come immagini stock di Depositphotos. È possibile anche trovare informazioni sul lavoro, la privacy, i termini e le condizioni del sito. Inoltre, è possibile cancellare il proprio profilo e gestire i cookie attraverso la Cookies Policy.

Effettua la registrazione utilizzando un account che hai già creato in precedenza

Se hai già un account su Everyeye.it, accedi immediatamente effettuando il Log-In.

Il nome dell’utente.

La password è

Sei incappato in una situazione in cui non

Sei interessato a creare un account?