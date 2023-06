La NASA smentisce: nessuna prova che gli UFO siano collegati agli alieni

Secondo la NASA, non ci sono evidenze che dimostrino un collegamento tra gli UFO e gli alieni. Questa è la conclusione a cui è giunto Giacomo Gianni.

Mercoledì scorso, il comitato consultivo della NASA si è riunito pubblicamente per discutere a fondo dei "fenomeni anomali non identificati" (UAP), ovvero gli UFO. Durante la riunione, i membri hanno rilevato che non ci sono prove sufficienti e convincenti a sostegno di questi fenomeni.

Dan Evans, che guida lo studio sugli UAP, ha voluto sottolineare con forza che non esistono prove convincenti di vita extraterrestre associata a questi fenomeni.

Negli ultimi tempi, l’interesse sull’argomento è cresciuto a causa dei video diffusi dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti che mostravano avvistamenti di velivoli non identificati. Tuttavia, il pentagono ha successivamente negato di avere prove a sostegno di UFO che violavano le leggi della fisica.

Nel corso della riunione, i membri del team di studiosi hanno sostenuto che la mancanza di informazioni e la tendenza a etichettare in modo negativo l’argomento costituiscono ancora un notevole ostacolo per fare chiarezza sugli UAP. Il capo del comitato ha inoltre sottolineato che il compito della squadra non era quello di rivelare la vera natura di questi eventi, ma piuttosto di elaborare un piano d’azione da seguire per le future ricerche.

Gli esperti hanno incontrato molte difficoltà durante il loro lavoro. Il gruppo ha espresso la loro frustrazione nel tentativo di studiare fenomeni che sono ancora poco definiti. "Non sappiamo esattamente quale tipo di fenomeno stiamo cercando. Usiamo il termine ‘anomalo’, ma cosa vuol dire esattamente? Ad esempio, un’accelerazione anomala? Se non sappiamo cosa stiamo cercando, diventa quasi impossibile iniziare a lavorare sui dati", ha detto Mike Gold, uno dei membri del comitato.

Controllare qualcosa di imprecisato come gli UAP rappresenta solo una delle molte difficoltà. Tuttavia, il problema principale, discusso approfonditamente nella riunione, rimane la scarsa qualità delle osservazioni – soprattutto a causa di illusioni ottiche o di errori di valutazione riguardanti il contenuto delle prove.

