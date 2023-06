La NASA smentisce: non ci sono prove che gli UFO siano collegati ad alieni

Secondo la NASA, non esistono prove che dimostrino una connessione tra gli UFO e gli alieni. Questa è la conclusione a cui è giunto Giacomo Gianni.

Mercoledì scorso, i membri del comitato consultivo della NASA si sono riuniti pubblicamente per parlare in dettaglio dei "fenomeni anomali non-identificati" (UAP), ovvero gli UFO. Durante la riunione, i membri hanno spiegato che non ci sono prove sufficienti per confermare l’esistenza di questi fenomeni.

Dan Evans, il responsabile dello studio sugli UAP, ha sottolineato con vigore che non ci sono prove convincenti di vita extraterrestre associata agli UAP.

Negli ultimi tempi c’è stato un grande interesse sull’argomento a causa dei video pubblicati dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti, che mostravano strani oggetti volanti non identificati. Tuttavia, il pentagono ha poi smentito di avere prove che questi oggetti fossero UFO che violavano le leggi della fisica.

Durante la riunione, i ricercatori hanno sottolineato che il problema principale per approfondire la conoscenza degli UAP è la mancanza di dati e la diffusa stigmatizzazione dell’argomento. Il capo del comitato ha precisato che il compito del team non era quello di svelare la vera natura di questi eventi, ma di elaborare un piano per le future ricerche.

Gli esperti hanno trovato il lavoro molto complicato e il gruppo ha espresso la loro frustrazione nell’analisi di fenomeni poco definiti. Non sanno esattamente quale tipo di fenomenologia stiano cercando, dato che l’unica parola che hanno è "anomalo". Ma cosa significa esattamente? Si tratta di un’accelerazione anomala? Senza sapere cosa cercare, diventa difficile partire da una posizione solida, come ha affermato Mike Gold, membro del comitato.

Uno dei tanti problemi riguarda la difficoltà di monitorare gli UAP, che non hanno una definizione precisa. Tuttavia, durante la riunione, il problema più discusso è stato la scarsa qualità degli avvistamenti, spesso dovuti a illusioni ottiche o a giudizi errati sulle prove.

