La NASA smentisce: non ci sono prove che gli UFO siano collegati agli alieni

Secondo la NASA, non esistono prove che dimostrino una connessione tra gli UFO e gli alieni. Questo è quanto afferma Giacomo Gianni.

Nel corso di questa settimana, il comitato consultivo della NASA ha organizzato una riunione pubblica per parlare a fondo dei fenomeni anomali non-identificati (UAP), ovvero gli UFO. Durante l’incontro, i membri del comitato hanno evidenziato la mancanza di prove sufficienti per poter prendere una posizione definitiva in merito.

Dan Evans, che è responsabile del progetto di studio sugli UAP, ha dichiarato con grande enfasi che non ci sono prove convincenti di vita extraterrestre associata agli UAP.

Negli ultimi tempi, l’interesse sull’argomento è aumentato a causa dei video pubblicati dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti, che mostravano oggetti volanti non identificati. Tuttavia, il pentagono ha negato di possedere prove a sostegno dell’esistenza di UFO che sfidano le leggi della fisica.

Durante la riunione, il gruppo di scienziati ha dichiarato che la mancanza di informazioni e l’etichettatura negativa dell’argomento costituiscono ancora un grande ostacolo per apprendere di più sugli UAP. Il capo del comitato ha sottolineato che il compito del team non era di rivelare la natura di quegli eventi, ma di formulare un piano per le future investigazioni.

Gli esperti hanno trovato il lavoro estremamente complicato. Il gruppo ha espresso la propria frustrazione nel tentativo di studiare fenomeni così poco definiti. "Non sappiamo esattamente quale fenomeno stiamo cercando. Usiamo il termine ‘anomalo’, ma cosa significa? Un’accelerazione anomala? Se non sappiamo cosa stiamo cercando, diventa quasi impossibile partire dai dati", ha spiegato Mike Gold, membro del comitato.

Uno dei problemi che si presentano nel monitorare gli UAP, ovvero gli oggetti volanti non identificati, è la loro natura non definita. Tuttavia, durante la riunione si è discusso principalmente della bassa qualità degli avvistamenti, spesso dovuti ad illusioni ottiche o a giudizi errati sulle prove.

