Secondo la NASA, non esistono prove che dimostrino una connessione tra gli UFO e gli alieni. Lo afferma Giacomo Gianni.

Il comitato consultivo della NASA si è riunito pubblicamente Mercoledì per parlare in modo dettagliato dei "fenomeni anomali non-identificati" (UAP) che sono comunemente noti come UFO. Durante l’incontro, i membri hanno sottolineato che non ci sono prove convincenti in merito a questo argomento.

Dan Evans, che è il responsabile dello studio sugli UAP, ha voluto sottolineare con forza e chiarezza che non ci sono prove convincenti di vita extraterrestre associata agli UAP.

Negli ultimi tempi c’è stato un grande interesse sull’argomento a causa dei video pubblicati dal dipartimento della difesa statunitense, in cui si vedevano oggetti volanti non identificati. Nonostante ciò, il pentagono ha negato l’esistenza di prove a favore degli UFO che sembravano violare le leggi della fisica.

Durante la riunione, i ricercatori hanno detto che la mancanza di informazioni e la disapprovazione dell’argomento sono ancora un grosso problema per capire gli UAP. Il responsabile del gruppo ha anche sottolineato che il loro obiettivo non era di scoprire la verità su questi eventi, ma di creare un piano per le ricerche future.

Gli esperti hanno definito il lavoro come estremamente complesso, a causa della difficoltà di studiare fenomeni poco definiti. Il gruppo ha espresso la loro frustrazione nel tentativo di identificare la fenomenologia in questione. Non era chiaro cosa si intendesse per "anomalo", ad esempio se si trattava di accelerazione anomala. Mike Gold, membro del comitato, ha sottolineato che in assenza di una chiara comprensione di ciò che si stava cercando, era difficile iniziare l’analisi dei dati.

Tra i molti problemi relativi alla sorveglianza degli UAP, c’è il fatto che si sta cercando di monitorare qualcosa che non è ben definito. Tuttavia, il problema principale, discusso ampiamente durante la riunione, è la scarsa qualità delle osservazioni – molte di queste possono essere attribuite ad illusioni ottiche o a giudizi errati sulle prove presentate.

