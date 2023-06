La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: la nuova frontiera della microscopia a raggi X di sincrotrone e tunneling quantistico.

È stata ottenuta la prima radiografia al mondo di un singolo atomo, un risultato incredibile raggiunto da Salvo Privitera.

La rivista Nature ha pubblicato un’importante ricerca che ha fatto la storia: la prima radiografia al mondo di un singolo atomo. Gli studiosi hanno impiegato i raggi X per analizzare le caratteristiche di un solo atomo, al fine di comprendere la materia a livello del suo più piccolo elemento costitutivo.

In questo articolo si evidenzia come i raggi X siano in grado di identificare lo stato elementare e chimico di un singolo atomo. Questa scoperta è stata fatta dal team guidato dal fisico Tolulope Ajayi, proveniente dall’Università dell’Ohio e dall’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti.

I ricercatori hanno impiegato una tecnologia che unisce i raggi X del sincrotrone, dove gli elettroni sono spinti fino a diventare luminosi e ad alta energia, con la microscopia a scansione di tunneling.

I ricercatori hanno utilizzato le tecniche di microscopia a effetto tunnel e scansione di raggi X di sincrotrone, denominate SX-STM, per misurare le proprietà di un singolo atomo di ferro. Per fare ciò, hanno legato l’atomo di ferro a sei atomi di rubidio attraverso ligandi terpiridinici, mentre terbio, ossigeno e bromo sono stati collegati tramite ligandi piridina-2,6-dicarbossammide.

I ricercatori dichiarano che il loro lavoro combina i raggi X di sincrotrone con un processo di tunneling quantistico, aprendo la strada a futuri esperimenti che permetteranno di caratterizzare le proprietà elementari e chimiche dei materiali fino al livello dell’atomo singolo.

