La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: la scoperta che rivoluziona la fisica

La prima immagine mai catturata al mondo di un singolo atomo è stata presa da Salvo Privitera tramite una radiografia.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nature ha fatto la storia, con la prima radiografia al mondo di un singolo atomo. Secondo i ricercatori che l’hanno condotta, hanno utilizzato i raggi X per studiare le proprietà di un singolo atomo e per capire meglio la materia a livello microscopico.

Un gruppo di scienziati internazionale, guidato dal fisico Tolulope Ajayi, dell’Università dell’Ohio e dell’Argonne National Laboratory, ha dimostrato che i raggi X sono in grado di caratterizzare lo stato elementare e chimico di un singolo atomo.

Per studiare la materia a livello atomico, gli scienziati hanno adottato una tecnica innovativa che combina i raggi X di sincrotrone, che accelerano gli elettroni fino a farli brillare intensamente di luce ad alta energia, con la microscopia a scansione di tunneling.

La microscopia a effetto tunnel a scansione di raggi X di sincrotrone (SX-STM) è una tecnica che combina due modalità per studiare le proprietà di materiali a livello atomico. In particolare, alcuni scienziati hanno cercato di analizzare le caratteristiche di un singolo atomo di ferro, che era legato a sei atomi di rubidio mediante ligandi terpiridinici. Inoltre, altri atomi come terbio, ossigeno e bromo sono stati connessi attraverso l’utilizzo di ligandi piridina-2,6-dicarbossammide.

I ricercatori affermano che il loro lavoro utilizza i raggi X di sincrotrone e un processo di tunneling quantistico per aprire la strada a futuri esperimenti sulla caratterizzazione di proprietà elementari e chimiche dei materiali, fino al limite estremo del singolo atomo.

