La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: la scoperta che rivoluzionerà la fisica

Ho appena letto che è stata effettuata la prima radiografia di un singolo atomo al mondo, cosa incredibile! L’autore dell’impresa è Salvo Priv

È stata pubblicata su Nature una ricerca che passerà alla storia: la prima radiografia al mondo di un singolo atomo. Gli scienziati hanno utilizzato i raggi X per analizzare le proprietà di un singolo atomo, in modo da comprendere la materia a livello dei suoi elementi costitutivi più piccoli.

In questo studio, il gruppo di ricerca guidato dal fisico Tolulope Ajayi dell’Università dell’Ohio e dell’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti, ha dimostrato che i raggi X possono essere utilizzati per identificare lo stato elementare e chimico di un singolo atomo.

I ricercatori hanno usato una tecnologia che unisce i raggi X di sincrotrone, dove gli elettroni sono accelerati fino a diventare fonte di luce ad alta energia, con la microscopia a scansione di tunneling.

La microscopia a effetto tunnel a scansione di raggi X di sincrotrone, chiamata SX-STM, combina due tecniche per misurare le proprietà di un singolo atomo di ferro. Gli scienziati hanno utilizzato leganti terpiridinici per collegare un atomo di ferro e sei atomi di rubidio, mentre ligandi piridina-2,6-dicarbossammide sono stati usati per legare terbio, ossigeno e bromo.

I ricercatori hanno dichiarato che il loro lavoro combina raggi X di sincrotrone e un processo di tunneling quantistico, aprendo la strada a futuri esperimenti sui raggi X che permetteranno di caratterizzare contemporaneamente le proprietà elementari e chimiche dei materiali fino al limite del singolo atomo.

Ci sono dubbi sulla validità della teoria della relatività? Ecco altri argomenti correlati alla fisica.

I contenuti più popolari nella sezione di fisica.

EVERYEYE.it è un sito web gestito da HIDEDESIGN S.R.L., attivo dal 2001 al 2023. L’azienda è registrata con la Partita IVA 05619350720. Sono disponibili informazioni sullo staff e i contatti, una sezione FAQ, la politica di etica e trasparenza, e immagini stock fornite da Depositphotos. Inoltre, è possibile trovare informazioni sul lavoro presso la società, la privacy, i termini e le condizioni d’uso, la cancellazione

Per registrarti, devi utilizzare un Account già esistente.

Se hai già un account su Everyeye.it, effettua subito l’accesso.

Nome utente.

La parola

Hai perso la password e non riesci ad accedere

Ti interessa creare un account?