La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: la scoperta che rivoluzionerà la fisica

È stata effettuata la prima radiografia al mondo di un singolo atomo, un risultato ottenuto da Salvo Privitera.

La rivista Nature ha pubblicato una ricerca molto importante: gli scienziati hanno creato la prima radiografia al mondo di un singolo atomo. Utilizzando i raggi X, hanno potuto studiare le proprietà di un atomo singolo e comprendere meglio la materia a livello microscopico. Questo è un risultato storico nella scienza.

In questo articolo si prospetta la possibilità di utilizzare i raggi X per identificare lo stato chimico e elementare di un singolo atomo. Il team di scienziati, guidato dal fisico Tolulope Ajayi dell’Università dell’Ohio e dell’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti, presenta la propria ricerca in merito.

I ricercatori hanno adottato un metodo che unisce i raggi X di sincrotrone, che rende gli elettroni molto luminosi ad alta energia grazie alla loro accelerazione, alla microscopia a scansione di tunneling.

La microscopia a effetto tunnel a scansione di raggi X di sincrotrone (SX-STM) è il nome dato alla combinazione di due tecniche. Gli esperti hanno cercato di misurare le proprietà di un singolo atomo di ferro. Quest’ultimo era legato a sei atomi di rubidio tramite ligandi terpiridinici, mentre terbio, ossigeno e bromo erano stati collegati tramite ligandi piridina-2,6-dicarbossammide.

Secondo i ricercatori, il loro lavoro combina i raggi X di sincrotrone con un processo di tunneling quantistico, il quale consente di effettuare esperimenti sui raggi X per caratterizzare le proprietà elementari e chimiche dei materiali fino al limite estremo del singolo atomo. In questo modo si aprono nuove prospettive per future ricerche.

