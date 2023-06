La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: le proprietà della materia svelate a livello atomico

Questa radiografia rappresenta il primato mondiale di una singola immagine di un atomo, realizzata da Salvo Privitera.

È stata pubblicata su Nature una ricerca che verrà ricordata per sempre: è stata realizzata la prima radiografia al mondo di un singolo atomo. Gli scienziati hanno utilizzato i raggi X per analizzare le proprietà di un singolo atomo e per comprendere la struttura della materia a livello dei suoi costituenti più piccoli.

Il team internazionale di scienziati, guidato dal fisico Tolulope Ajayi dell’Università dell’Ohio e dell’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti, ha dimostrato che i raggi X possono essere utilizzati per identificare lo stato elementare e chimico di un singolo atomo.

I ricercatori hanno impiegato una procedura che unisce i raggi X di sincrotrone, che accelerano gli elettroni fino al punto in cui emettono una luce ad alta energia, e la microscopia a scansione di tunneling.

La combinazione di due tecniche è conosciuta come SX-STM, ovvero microscopia a effetto tunnel a scansione di raggi X di sincrotrone. Gli specialisti hanno provato a misurare le proprietà di un singolo atomo di ferro legato a sei atomi di rubidio attraverso l’utilizzo di ligandi terpiridinici. Inoltre, sono stati collegati terbio, ossigeno e bromo tramite ligandi piridina-2,6-dicarbossammide.

I ricercatori sostengono che il loro lavoro unisca i raggi X di sincrotrone ad un processo di tunneling quantistico, aprendo la strada a futuri esperimenti sui raggi X che permetteranno di caratterizzare simultaneamente le proprietà elementari e chimiche dei materiali fino al limite estremo del singolo atomo.

