La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: un passo verso la comprensione della materia a livello atomico

È stata ottenuta la prima radiografia al mondo di un singolo atomo, un risultato davvero straordinario. È stato Salvo Privitera ad annunci

La rivista Nature ha pubblicato una ricerca molto importante: la prima radiografia al mondo di un solo atomo. Gli scienziati hanno usato i raggi X per studiare le caratteristiche di un singolo atomo e per capire la materia nei suoi elementi più piccoli. Questa scoperta rimarrà nella storia.

Un gruppo di ricercatori internazionali, guidati dal fisico Tolulope Ajayi dell’Università dell’Ohio e dell’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti, ha dimostrato che i raggi X possono essere impiegati per determinare lo stato chimico ed elementare di un singolo atomo.

Per studiare la materia a livello microscopico, gli scienziati hanno adottato una tecnologia avanzata che sfrutta i raggi X di sincrotrone, in cui gli elettroni vengono accelerati fino a brillare intensamente di luce ad alta energia. Inoltre, si è utilizzata anche la microscopia a scansione di tunneling, una tecnica altamente precisa che consente di osservare la struttura dei materiali in modo dettagliato.

La microscopia a effetto tunnel a scansione di raggi X di sincrotrone, nota come SX-STM, è l’unione di due tecniche. Il suo utilizzo è stato tentato dai professionisti per misurare le proprietà di un singolo atomo di ferro. Per fare ciò, sono stati legati con ligandi terpiridinici un atomo di ferro e sei atomi di rubidio; mentre ligandi piridina-2,6-dicarbossammide hanno permesso di collegare terbio, ossigeno e bromo.

I ricercatori dichiarano che il loro lavoro combina i raggi X di sincrotrone con un processo di tunneling quantistico, aprendo la strada a futuri esperimenti sui raggi X che consentiranno la caratterizzazione simultanea delle proprietà elementari e chimiche dei materiali al limite estremo del singolo atomo.

C’è la possibilità che la teoria della relatività sia errata? Qui troverai altri argomenti riguardanti la fisica.

I contenuti più popolari nell’ambito della fisica.

EVERYEYE.it è stato creato da HIDEDESIGN S.R.L. nel 2001 e l’attività si estenderà fino al 2023. La società ha un numero di Partita Iva: 05619350720. Sul sito sono disponibili informazioni sullo staff e sui contatti, una sezione FAQ, un’introduzione all’etica e alla trasparenza, nonché immagini stock fornite da Depositphotos. Gli utenti hanno la possibilità di lavorare con noi e di gestire il proprio profilo, inolt

Per iscriverti, devi utilizzare un Account già esistente.

Se hai già creato un account su Everyeye.it, accedi immediatamente con le tue credenziali.

Il nome dell’utente è

Parola chi

Ti sei dimenticato la tua password?

Ti piacerebbe creare un account?