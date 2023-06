La prima radiografia al mondo di un singolo atomo: una scoperta rivoluzionaria nella comprensione della materia

Questa immagine rappresenta la prima volta al mondo in cui è stata realizzata una radiografia di un singolo atomo. L’autore è Salvo Privitera.

La rivista scientifica Nature ha pubblicato uno studio molto importante: la prima radiografia di un singolo atomo al mondo. Gli studiosi hanno usato i raggi X per capire le proprietà di un singolo atomo, osservando la materia a livello dei suoi elementi più piccoli.

In questo studio, il gruppo di ricerca internazionale guidato dal fisico Tolulope Ajayi dell’Università dell’Ohio e dell’Argonne National Laboratory negli Stati Uniti dimostra la possibilità di utilizzare i raggi X per identificare lo stato elementare e chimico di un singolo atomo.

I ricercatori hanno adottato una procedura che fonde i raggi X di sincrotrone, dove gli elettroni sono spinti con forza fino a risplendere di luce ad alta intensità, con la microscopia a scansione di tunneling.

La microscopia a effetto tunnel a scansione di raggi X di sincrotrone (SX-STM) è una combinazione di due tecniche utilizzate dagli esperti per misurare le proprietà di un singolo atomo di ferro. In questo caso, un atomo di ferro è stato legato a sei atomi di rubidio attraverso l’utilizzo di ligandi terpiridinici. Inoltre, gli esperti hanno utilizzato ligandi piridina-2,6-dicarbossammide per collegare terbio, ossigeno e bromo.

I ricercatori hanno dichiarato che il loro lavoro unisce i raggi X del sincrotrone con un processo di tunneling quantistico. Questo permette di effettuare futuri esperimenti sui raggi X per analizzare contemporaneamente le proprietà elementari e chimiche dei materiali fino al livello di un singolo atomo.

